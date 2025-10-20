Ja til søndagsfri!

Når søndagen vert gjort til ein vanleg arbeidsdag, flyttast grensene for når arbeid skal vere tillate og viktige vern vil stå i fare, skriv Sandra Tenud og Marita Henriksen. AUF / HK Ung

Noreg er bygd på fellesskap. På lokalsamfunn der folk stiller opp for kvarandre, der idrett og frivilligheit ber samfunnet, og der trygge rettar i arbeidslivet gjev folk løn, helse og tid til å leve – ikkje berre jobbe.

Difor gjer det vondt når høgresida ønskjer å gjere stadig fleire stader om til «typiske turiststader», berre for å halde butikkane opne på søndagar.

For dette handlar ikkje berre om handel. Det handlar om kva slags samfunn vi vil vere. Skal vi bygge eit Noreg der søndagen framleis er ein dag for kvile, fellesskap og fritid eller eit land der alt handlar om å halde hjula i gang, heile tida?

Høgre og Frp snakkar om valfridom. Men kven får eigentleg meir fridom når butikkane må halde ope endå ein dag? Det er ikkje familien som får meir tid. Det er ikkje ungdommen bak kassa som får fleire fridagar.

Det er dei som allereie har mest, som får litt meir, medan dei som står på golvet, må gje frå seg det vesle dei har av fri og kvile.

Søndagen har ein eigen verdi. Han er ein pause i ei travel veke. Ein dag for å puste, for å vere saman, for å kjenne at livet er meir enn arbeid, kø og kvitteringar.

Han er dagen vi kan samlast rundt middagsbordet, vere på tur, spele fotball, besøkje bestemor eller berre kvile utan dårleg samvit.

Å opne butikkane på søndagar skaper ikkje fleire arbeidsplassar. Det skaper fleire vakter, meir stress og mindre kviletid. Folk kjem ikkje til å handle meir, berre på fleire tidspunkt.

Det betyr at butikkane må bemanne fleire timar utan å tene meir, og at prisen vert betalt av dei som allereie står på for mykje: Dei unge, deltidsansatte og småbarnsforeldre.

No må høgresida slutte å spele storkar, og heller lytte til folk flest.

Søndagen er fellesskapets dag. Han minner oss om at menneske er meir enn arbeidstakarar og forbrukarar. Han minner oss om at vi treng tid til å leve, ikkje berre tene.

Når arbeidstida pressast inn i kvar krok av veka, mister vi noko viktig. Vi mister rytmen i kvardagen. Vi mister felleskapet i fridagen. Vi mister rommet for å vere menneske. I eit samfunnsperspektiv bidreg søndagsopne butikkar òg til ei gradvis liberalisering av arbeidsmiljølova.

Når søndagen vert gjort til ein vanleg arbeidsdag, flyttast grensene for når arbeid skal vere tillate og viktige vern vil stå i fare. Over tid kan dette føre til at søndagstillegga vert svekka, og at arbeidstakarar får mindre i løn for meir belastande arbeid.

Dette rammar ikkje berre dei 350.000 som jobbar innafor varehandelen. Det vil ramme dei som jobbar med produksjon, lagring og transport av varer. Det vil krevje fleire bussar og banar, barnehager til å passe på barna, og ytterligare press på helsevesenet. Det vil ikkje lenger være nokon skilnad mellom mandager og søndager.

Både NHO og Virke peikar dessutan på at det ikkje er lønsamt å halde ope på søndagar, og at ei slik endring ikkje tener arbeidsgivarar eller tilsette på sikt. Arbeidsgivarar og arbeidstakarar står saman om å verne søndagen som fridag.

At høgresida likevel pressar det gjennom, er ikkje for næringslivets skuld. Det er ikkje basert på det som faktisk kjem fram i dei rapportane som er skreve det siste tiåret. Det er berre fordi.

I Noreg har vi kjempa fram retten til å leve heile liv med balanse mellom arbeid og fritid. Alle skal ha både råd til, og tid til, eit godt liv. Difor står AUF og HK Ung saman for å verne søndagen som det han alltid har vore: Ein dag for kvile, glede og dei du er glad i.

No må høgresida slutte å spele storkar, og heller lytte til folk flest. Vi seier nei til søndagsopne butikkar, ja til søndagsfri, og ja til meir tid i fellesskap.