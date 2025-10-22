Ja til søndagsåpne butikker!

Det blir søkt å påstå at noen flere søndagsåpne butikker vil endre presedensen for hele det norske arbeidslivet, skriver Oda Røhme Sivertsen. Hans Kristian Thorbjørnsen

I Dagsavisen 22. oktober skriver Sandra Tenud og Marita Henriksen at butikkene bør holdes stengt på søndager. I stedet for at AUF skal bestemme hverdagen for oss, bør folk få styre mer selv.

For meg handler dette først og fremst om frihet til å styre sin egen hverdag. Frihet for familier til å handle når det passer dem. Frihet for studenter til å jobbe når de har fri fra forelesninger. Og frihet for små næringsdrivende til å bestemme når de vil holde åpent.

Derfor synes jeg det er bra at byer som Oslo og Bergen jobber for å ha søndagsåpne butikker i turistområder. For det bør ikke være politikere som skal avgjøre hvilken dag i uka vi går på butikken – det bør vi som forbrukere bestemme selv.

Søndagene har en spesiell verdi, men det er ikke opplagt at alle skal ha hviledag samme dag. Slik fungerer det ikke i dag heller. Bussjåfører, sykepleiere, servitører og butikkansatte på kiosker, bensinstasjoner og i turistkommuner jobber allerede på søndager.

Hvorfor skal dagligvare være det store unntaket?

Motstandere snakker om søndagsåpne butikker som en trussel mot fellesskapet. Men fellesskap kan også se forskjellig ut. For noen betyr det fotballtrening eller middag med familien. For andre kan fellesskap handle om å få mulighet til å være på jobb når man faktisk har tid, eller å bruke søndagen til å handle inn til uka.

Det er ikke staten som skal definere hvordan fellesskap skal se ut.

Når søndagsåpne butikker fremstilles som en ren byrde, overser man også at mange unge ønsker muligheten til å jobbe på søndager. Det er dyrt å være student. Husleie, pensumbøker, mat og øl skal betales.

I dag jobber flertallet av unge ved siden av skolen for å få økonomien til å gå opp, men det kan være vanskelig å få skift til å gå opp med timeplanen.

For mange unge er søndag den ene dagen i uka de kan ta en ekstra vakt. Undersøkelser viser nettopp at det er de yngste som er mest positive til søndagsåpne butikker – og som gjerne vil stille opp.

At flere butikker får holde åpent på søndager, betyr heller ikke at alle mister helgefreden. Arbeidslivet er ulikt organisert i ulike bransjer. Det blir søkt å påstå at noen flere søndagsåpne butikker vil endre presedensen for hele det norske arbeidslivet.

Det er likevel viktig at ingen skal tvinges til å jobbe mer enn de ønsker. Arbeideres vilkår må ivaretas, og arbeid på søndager skal skje innenfor arbeidsmiljøloven og avtaleverket. Men poenget må være å sikre retten til å si nei til søndagsarbeid, ikke å forby det helt.

Vernet om arbeidstid og rettigheter skal jo ligge i arbeidsmiljøloven, ikke i butikkenes åpningstider.

I dagens samfunn trenger vi fleksibilitet for å få hverdagen og tidsklemma til å gå opp. Noen vil bruke søndagen sin på kirke, fotball og hagearbeid – andre til å handle eller jobbe. Alle disse valgene er like legitime.

Derfor sier jeg ja til søndagsåpne butikker, og ja til mer valgfrihet.