Israel begår folkemord på palestinere, Norge må være mye tydeligere!

Partiet Sentrum vil at Norge skal vise mye tydeligere støtte til BDS-bevegelsen, skriver Geir Lippestad. Geir Olsen / NTB

Dagsavisen publiserte 18. august en oversikt over hva flere partier mener om sentrale spørsmål om Israel og Palestina. Partiet Sentrum ble ikke inkludert i oversikten. Som partileder vil jeg redegjøre for våre svar på disse spørsmålene.

Spørsmål én var om vi anser det som skjer i Gaza som et folkemord. Svaret på det er ja. Titusenvis av palestinere er drept på kort tid. Israels bombing rammer systematisk sykehus og skoler.