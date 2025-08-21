Partiet Sentrum vil at Norge skal vise mye tydeligere støtte til BDS-bevegelsen, skriver Geir Lippestad.
Geir Olsen / NTB
Debatt
Israel begår folkemord på palestinere, Norge må være mye tydeligere!
Kampen for et fritt Palestina vil være en av de viktigste for oss å løfte hvis vi kommer inn på Stortinget etter valget.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Dagsavisen publiserte 18. august en oversikt over hva flere
partier
mener om sentrale spørsmål om Israel og Palestina. Partiet Sentrum ble
ikke inkludert i oversikten. Som partileder vil jeg redegjøre for våre
svar på disse spørsmålene.
Spørsmål én var om vi anser det som skjer i Gaza som et folkemord.
Svaret på det er ja.
Titusenvis av palestinere er drept på kort tid.
Israels bombing rammer systematisk sykehus og skoler.