Partiet Sentrum vil at Norge skal vise mye tydeligere støtte til BDS-bevegelsen, skriver Geir Lippestad.

Debatt

Israel begår folkemord på palestinere, Norge må være mye tydeligere!

Kampen for et fritt Palestina vil være en av de viktigste for oss å løfte hvis vi kommer inn på Stortinget etter valget.

Geir Lippestad Partileder, Partiet Sentrum
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dagsavisen publiserte 18. august en oversikt over hva flere partier mener om sentrale spørsmål om Israel og Palestina. Partiet Sentrum ble ikke inkludert i oversikten. Som partileder vil jeg redegjøre for våre svar på disse spørsmålene. 

Spørsmål én var om vi anser det som skjer i Gaza som et folkemord. Svaret på det er ja. Titusenvis av palestinere er drept på kort tid. Israels bombing rammer systematisk sykehus og skoler. 

