Valget i USA har fått mye oppmerksomhet over hele verden.

Men visste du at valget ikke bare resulterte i ny president og landets første kvinnelige visepresident, men også i legalisering av cannabis i flere delstater?

New Jersey, Arizona, Montana og South Dakota slutter seg nå til elleve andre delstater som har legalisert cannabis til personlig bruk. I tillegg åpner Mississippi og South Dakota for medisinsk bruk av cannabis. Flere land over hele verden har de siste årene liberalisert egen ruslovgivning.

Det er på tide at Norge følger etter, og satser på legalisering av rusmidler.

Les også: For første gang er latinamerikanere den største minoritetsgruppen av velgerne

Årets valg har tydelig vist at et overveldende flertall av den amerikanske befolkningen støtter en liberalisering av nasjonal ruslovgivning. Det ser endelig ut til at de føderale myndighetene tar dette innover seg. Kongressen skal stemme over the MORE-Act neste måned.

The Marijuana Opportunity Reinvestment & Expungement (MORE)-Act vil innebære å avslutte USAs krig mot cannabis, og reversere skadene som forbudslinjen har skapt. Disse skadene har særlig rammet de svarte, latinerne, urbefolkninger og de med lav inntekt i USA.

Hvis The MORE-Act blir vedtatt vil cannabis bli avkriminalisert på føderalt nivå og tidligere straffesaker for cannabis vil bli opphevet. Denne avstemningen kan bli historisk. Verdens mektigste land er på vei mot fremtidens ruspolitikk.

Hvorfor går Norge fortsatt i feil retning?

Les også: Milliardær vil legalisere cannabis

Norsk ruspolitikk har feilet. Helt siden 1960-tallet, med statsministre fra Arbeiderpartiet, Høyre og KrF, har ruspolitikken kun handlet om én ting, nemlig å straffe rusavhengige. Dette blir det nå slutt på. Venstre i regjering sikrer en rusreform som går fra straff av rusavhengige til behandling og hjelp. Rusmisbruk er en sykdom som skal behandles, ikke en kriminell handling som skal straffes.

Venstres rusreform vil redde hundrevis av mennesker fra overdose hvert år.

I Norge har vi over 11.000 sprøytenarkomane. Forbudslinjen i norsk ruspolitikk har sviktet disse og alle som har slitt før dem. I flere tiår har politiet brukt store summer og ressurser på å jage etter rusmisbrukere på gaten, for å ta fra dem deres siste kroner og drive dem til kriminalitet for å betale store bøter eller havne i fengsel. Det er heller ikke bare de tyngste rusmisbrukerne som blir straffet.

Politiet bruker krefter på å jage etter ungdommer som har to gram cannabis i lommen, og dukker opp på skoler og festivaler med narkotikahunder, for å forbedre sin egen oppklaringsstatistikk. Tiden for denne typen ressursbruk er over.

Les også: Statens legemiddelverk vil tillate salg av svake cannabis-produkter

I dag kan enhver kjøpe ulovlige rusmidler på gaten. Dette er mulig uten aldersgrenser, skatter eller salgstider, og uten garanti for at varen er ren og ekte.

For å oppnå kontroll over det svarte markedet trenger vi legalisering av rusmidler og regulering av rusomsetningen. Ved legalisering og regulering kan vi sikre trygge brukerdoser til myndige personer som kjøper rus i trygge rammer, gjerne på et rusmonopol, etter modellen med vinmonopol for alkohol.

Den ulovlige rusindustrien omsetter på verdensbasis for over 400 milliarder kroner.

Les også: USAs politiske stjerneskudd vil påvirke Biden: – Det er noe vi er fundamentalt uenige i

Dette er penger fra lommene til både syke rusmisbrukere og vanlige ungdommer som vil kose seg på fest. I Norge har vi fortsatt en ruspolitikk som finansierer kriminelle gjenger, mafiaorganisasjoner, narkotikakarteller og terrorgrupper. Vi trenger en regulering som slår beina vekk under disse, og som avslutter krigen mot narkotika én gang for alle.

Det moderne Norge skal ikke straffe mennesker for handlinger som ikke skader andre enn en selv. Venstre i regjering tar rusmisbrukere på alvor, og har sikret en rusreform som avkriminaliserer bruk og går fra straff til behandling og hjelp. Likevel er dette bare ett steg på veien. Tiden for forbud og moralisering er over, avkriminalisering, regulering og legalisering er fremtiden. Vi ser et internasjonalt skifte i ruspolitikken. Hvor er Norge?