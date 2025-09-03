Innvandrere trenger jobber, Norge trenger arbeidskraft

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Arbeidsledigheten er fire ganger så høy blant innvandrere som ellers i befolkningen.

Det er en tragedie for dem som ikke makter å skaffe seg en jobb, men det er også et stort problem for Norge i en tid hvor knappheten på arbeidskraft er stor.

En vellykket innsats for å øke innvandreres integrering i arbeidsmarkedet vil bidra til å løse utfordringene med en aldrende befolkning og knapphet på hender og hoder, samtidig som det hjelper innvandrere inn i den viktigste integreringsinstitusjonen i det norske samfunnet: Arbeidsplassen.

Annonse

I en serie innlegg i Dagsavisen har vi pekt på de forskjellige hindrene som gjør det vanskelig for innvandrere å komme seg inn på det norske arbeidsmarkedet. Disse inkluderer urealistiske språkkrav og manglende språktilbud, arbeidslivskriminalitet, et dysfunksjonelt leiemarked, tilgang til forståelig informasjon om eksempelvis helsehjelp med mer.

Dette er utfordringer som må prioriteres, enten man løser dem gjennom de forslagene vi har kommet med, eller på annet vis. Å ignorere dem er ikke et bærekraftig alternativ, verken for innvandrerne det gjelder, eller for samfunnet.

Å være til nytte er balsam for sjelen og utmerket for selvtilliten.

Enkelte hindringer er mindre håndfaste enn andre. Negative fordommer blant arbeidsgivere er ikke like lette å fjerne med et pennestrøk.

Fordommer kan være årsaken til at Manuel fra Italia ikke ble innkalt til intervju da han var ferdig med sin postdoktor-stilling på NTNU i Trondheim. Han søkte utallige stillinger uten å engang få svar. Denne erfaringen er han ikke alene om.

Annonse

I jakten på en jobb flyttet Manuel til Oslo, der jobbmarkedet er større. Parallelt med at han søkte på stillinger jobbet han frivillig hos Caritas. Der fikk han styrket norskkunnskapene og mottok råd og tips om hvordan søknaden og CV-en kunne tilpasses det norske arbeidsmarkedet. I tillegg fikk han anledning til å hjelpe andre i vanskelige situasjoner. Å være til nytte er balsam for sjelen og utmerket for selvtilliten.

Manuel ble etter hvert innkalt til intervjuer og lyktes til slutt med å få en fast stilling i en startup-bedrift innen solcelleteknologi. Han fikk altså ikke bare en jobb, men et arbeid som matchet hans faglige kvalifikasjoner.

At Manuel får anledning til å bruke utdanningen i sin nye jobb er åpenbart bra for ham, men det er også godt for Norge.

Det er bred enighet om at vi mangler kvalifisert arbeidskraft her i landet, ikke minst i helsesektoren, hvor en NAV-analyse viser at Norge innen 2040 vil mangle 30.000 sykepleiere og 24.000 helsefagarbeidere. Også innen bygg- og anlegg, industri- og håndverkersektoren er behovene store.

Annonse

Mange innvandrere som enten står utenfor arbeidslivet, eller jobber i ufaglærte yrker, besitter denne kompetansen. Å ikke mobilisere disse ressursene, som alt befinner seg i landet, fremstår som ren sløsing.

Arbeidsledighet i innvandrerbefolkningen er en utfordring som angår hele samfunnet. Private bedrifter må gjøre sin del, og her er hotellkjeden Choice (nå Strawberry), Ekornes, DNB og IKEA gode eksempler.

Offentlige virksomheter har et tilsvarende ansvar, ikke minst innen helsesektoren, hvor behovet for arbeidskraft er størst. Oslo Universitetssykehus går foran her.

Å akseptere at språkferdighetene ikke er like gode ved starten av ansettelsesforholdet som de etter hvert vil bli, er ett viktig steg. I selve ansettelsesprosessen hjelper det å ha et definert mål om å være inkluderende. En annen løsning er å anonymisere søknadene.

Annonse

Frivilligheten, inkludert Caritas, må også gjøre sitt. På Caritas' ressurssenter får våre frivillige arbeidstrening ved å bistå andre innvandrere, og lærer samtidig om norsk forvaltning og lover og regler.

Dette gir mestringsfølelse og fornyet mot, samt tilgang til kurs, aktiviteter, nettverk, sosiale møteplasser og erfaring. Ved behov får de juridisk assistanse av våre advokater. Frivilligheten kan være et springbrett inn i det norske arbeidslivet.

Det største ansvaret er det imidlertid våre politikere som bærer. Det er de som har muligheten til å gjøre det enklere å få utdanning fra utlandet godkjent i Norge, myke opp rigide språkkrav, prioritere å slå hardt ned på arbeidslivskriminalitet og innføre effektive tiltak mot diskriminering – samt å hjelpe frivilligheten til å bistå enda flere.

Valget tegner til å bli jevnt i år, og alle norske partier har ambisjoner om å sitte i regjering, eller bli et viktig støtteparti. Får vi en regjering som er villig til å gjøre det som trengs?