Det politiske gavebordet

Dette er Dagsavisens innfallsspalte. Spor av satire kan forekomme.

Etter saken med Høyres Linda Hofstad Helleland er det nok noen som har saumfart det som kalles «register for stortingsrepresentantenes og regjeringsmedlemmenes verv og økonomiske interesser». I det registeret har stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene omhyggelig (får vi tro) ført inn alle sine aksjer, verv, godtgjørelser og gaver, slik at de ikke får bråk og kanskje blir kalt grådige og korrupte.

Jeg har sett på dette registret, og ja, norske politikere får visst en del gaver. Altså, jeg har ikke noe prinsipielt imot de at de får gaver. Samtidig er jeg overrasket over den store variasjonen på dette gavebordet. Jeg visste for eksempel ikke at politikere kan få fallskjermhopp i gave. Men det fikk SV-leder Kirsti Bergstø av Skydive Voss, og det ser ut til at hoppet hennes ble gjennomført en dag i august 2023.

Høyres Jan Tore Sanner fikk på sin side gleden av å prøve en zip-line-tur i regi av Bergen Base Camp en dag i 2017. Men ellers ser det ikke ut til at Sanner har fått så veldig spennende gaver. Det har visst gått mye i vaser, glasskåler og sølvlysestaker, samt et par vadmelsstøvler fra Kvelia-bua. Jeg leser også at Aps Per Vidar Kjølmoen fra Møre og Romsdal har fått en T-skjorte fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag. Han har dessuten fått et krus fra Greenpeace, pluss et slags skrin fra parlamentet i Sør-Korea.

Frp-leder Sylvi Listhaug har ellers fått to kjedelige, men kanskje pene sølvskjeer fra bedriften Arven i Bergen, mens hennes partifelle Helge André Njåstad har fått et villsauskinn å varme seg på. Ellers blir det visst mange tepper og pledd, særlig Røros-pledd, og ikke minst flasker. Aps Lise Christoffersen har for eksempel mottatt en flaske av Drammen kommunes jubileumskonjakk fra 2011, mens stortingspresident Masud Gharahkhani er helt åpen på at representanter for Ukraina i 2023 ga ham en flaske vin fordi han hadde bursdag.

Og hva kunne jeg selv tenkt meg å få i gave? Det fallskjermhoppet til Kirsti Bergstø henger jo bokstavelig talt høyt. Men jeg tror jeg står over de vasene og sølvlysestakene til Jan Tore Sanner. Og helst ville jeg jo hatt et fly. Det hadde vært veldig praktisk.

For ingen av disse gavene til norske politikere kan måle seg med det luksusflyet USAs president Donald Trump skal få fra kongefamilien i Qatar. Noe sier meg at Trump syns det både er kjedelig og unødvendig å føre opp gaven i et amerikansk register for verv, gaver og økonomiske interesser. Men hvis han likevel skulle finne på å skrive dette opp, ville det antakelig stått noe sånt som: «Fikk en jævla fin Boeing 747–8 til en verdi av 400 millioner dollar av han rike fyren i Qatar». Og så fortsetter Trump: «This is the most beautiful plane ever given to a U.S. president. Truly incredible – no ones ever seen anything like it. Its sleek, its powerful, its American greatness in the sky. Its absolutely perfect!»

