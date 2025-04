Raus, robust og framoverlent

Dette er Dagsavisens Innfall-spalte. Spor av satire kan forekomme.

Høyre-folkene var tilsynelatende både stolte og fornøyde da de tidligere i vår lanserte sitt nye ikke-slagord for valgkampen 2025. «Ingen slagord. Bare løsninger», sto det på plakater på T-banen, i avisene og i sosiale medier. Høyre begrunnet sitt manglende slagord slik i en e-post til pressen like før landsmøtet i mars: «Det har ikke manglet på tomme løfter og overbud i norsk politikk de siste årene. Vi tror folk kan gå litt trøtte av den slags. Høyre vil rett og slett heller snakke om de politiske sakene, om ekte utfordringer for landet og i folks liv, og om våre konkrete forslag til løsninger på dem».

Reaksjonene etterpå var blandede. Var dette genialt og litt artig, eller var det bare fullstendig fantasiløst av Erna & co.? En stund moret politiske kommentatorer seg med titler som: «Ingen slagord. Bare Erna», eller: «Ingen slagord. Bare kuler, krutt og skattekutt».

Selv har jeg fått sansen for Høyres ikke-slagord. Det er fordi jeg skjønner at det kunne vært så mye verre. Ta de mange kommune-slagordene – eller «visjonene» rundt om i landet. De er gjerne klekket ut for å sette kommunen i et mest mulig positivt og spennende lys. De vil også flagge en identitet, og lokke til seg turister, gründere og ungdommer.

Noen blir veldig personlige og lyder som om de er ute etter en ny tinderdate. Aure kommune på Nordmøre lanserer seg for eksempel som «vill, vakker og vennlig», og jeg tror Kvinesdal kommune på Sørlandet fortsatt føler seg «vakker, vennlig og vågal».

For andre kommuner går det i et slags oppstemt næringslivsspråk. Som i Alvdal: «Der det vanskelige er en bagatell og det umulige en utfordring». Eller Malvik: «Åpen, nyskapende og samhandlende». Drammen har valgt seg et nokså langt et: «Miljø- og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap».

For ikke å glemme Senja, som både vil være «raus, framoverlent, bærekraftig», og samtidig erklærer: «Senja kommune – et hav av muligheter. Sammen skal vi skape en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune». I Melhus skal det dessuten «være mulig å være modig», mens i Saltdal vil kommunen være «imøtekommende, løsningsfokusert og ansvarlig». Andre slagord er kortere, men desto mer gåtefulle. Som Sirdal: «Meir enn ryper». Eller Sør-Odal: «Nærmere enn du tror».

Jeg vet ikke med deg, men det er ikke alltid jeg føler meg så raus, robust, løsningsfokusert og framoverlent som man kunne ønske. Men samtidig: Hadde norske kommuner fulgt Høyres geniale slash fantasiløse slagord-oppskrift, ville det jo blitt ganske stusslig der ute i Kommune-Norge.

For hva med: «Ingen slagord. Bare Sør-Odal». «Ingen slagord. Bare Alvdal». Eller enda verre: «Ingen slagord. Bare en helt vanlig norsk kommune».

