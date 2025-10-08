Ingen grunn til å være så optimistisk, Eide

Espen Barth Eides rolle som utenriksminister krever at han engasjerer seg. Men Norges rolle må ikke være å heie frem en fredsavtale for enhver pris, skriver Diyako Baroz. Foto: Terje Pedersen/NTB

To år etter Hamas sitt grusomme terrorangrep inne i Israel og starten på en ufattelig brutal krig, er ethvert håp om fred velkomment.

Mens debatten i det siste har handlet om Trumps tvilsomme meritter i kampen om en fredspris, uttrykker utenriksminister Espen Barth Eide overfor NTB en optimisme på vegne av Trumps nye fredsplan. Han ser konturene av en løsning og velger å tro på de gode intensjonene.

Dessverre er det all grunn til å advare mot denne typen håp. Realiteten er at Trumps plan i beste fall kan skape en skjør våpenhvile, men i verste fall legitimerer en permanent urett og sementerer konflikten for en ny generasjon.

Espen Barth Eides optimisme hviler på flere sviktende pilarer.

For det første er troen på Donald Trump som en stabil og rettferdig garantist fullstendig ubegrunnet. Eide velger å se bort fra en lang liste med handlinger som er uforenlige med rollen som fredsbygger.

Å kreve at palestinerne skal avradikaliseres uten å stille tilsvarende krav til de israelske ekstremistene, er meningsløst.

Dette er den samme mannen som nektet å anerkjenne et valgresultat og hvis retorikk bidro til stormingen av kongressen. Det er lederen som truer med å bruke føderale styrker mot egne delstater. Geopolitisk har han lagt skylden på Ukraina for Russlands invasjon.

Mest alarmerende for oss i Norden er hans oppførsel mot vår nære allierte, Danmark. Trumps gjentatte utspill om å kjøpe Grønland, og at han ikke utelukker å bruke makt for å okkupere øya, er ikke bare en fornærmelse. Det er et brudd på de mest grunnleggende spillereglene mellom allierte og en demonstrasjon av ren maktpolitikk.

Hvordan kan man forvente at en leder med en slik forakt for demokratiske normer og alliert suverenitet plutselig skal opptre som en upartisk megler i verdens mest betente konflikt?

Vi kan ikke tro at Donald Trump plutselig skal opptre som upartisk megler i verdens mest betente konflikt, mener Diyako Baroz. Foto: Evelyn Hockstein, Reuters/NTB

For det andre er planens fokus på å «avradikalisere» Gaza intellektuelt uærlig fordi det ignorerer den andre siden av ligningen.

Radikalisering er ikke et ensidig fenomen. Mens verden ser mot Gaza, har radikale, nasjonalreligiøse krefter i Israel, representert ved ministre som Itamar Ben-Gvir og Bezalel Smotrich, jobbet systematisk for å ødelegge enhver mulighet for fred.

Deres politikk med anneksjon av Vestbredden og utvidelse av ulovlige bosetninger er den sterkeste drivkraften for palestinsk håpløshet – og dermed radikalisering.

Å kreve at palestinerne skal avradikaliseres uten å stille tilsvarende krav til de israelske ekstremistene som aktivt saboterer en tostatsløsning, er meningsløst.

Det farligste hinderet for fred er at ekstremister på begge sider bruker religion til å gjøre politiske kompromisser umulig.

For radikale islamister er Palestina et hellig, islamsk land (waqf) som aldri kan gis bort. Kampen er en hellig plikt, jihad. Samtidig ser jødiske ekstremister på Vestbredden som et gudegitt land (Eretz Israel), som de har en religiøs plikt (mitzvah) til å bosette for å fremskynde Messias’ ankomst.

Å selge Donald Trumps plan som et reelt håp, er å slukke det lille lyset som finnes for både israelere og palestinere.

Når begge siders ekstremister ser på land som hellig og motparten som en eksistensiell fiende, forsvinner rommet for forhandling. Konflikten er ikke lenger en politisk tvist om grenser, men en kompromissløs, hellig krig.

Eides rolle som utenriksminister krever at han engasjerer seg. Men Norges rolle må ikke være å heie frem en fredsavtale for enhver pris.

Vår stemme må være en konstant påminnelse om at en bærekraftig fred kun kan bygges på internasjonal rett og en konfrontasjon med ekstremister på begge sider. Alt annet er en oppskrift på fremtidig katastrofe.

Å selge Donald Trumps plan som et reelt håp, er å slukke det lille lyset som finnes for både israelere og palestinere.

Begge folk fortjener en fremtid, ikke en ny katastrofe.