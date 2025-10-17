Ingen fare, Stenseng: Det lønner seg ikke å være ufør

Når Kjersti Stenseng sier at det «skal lønne seg å jobbe», synes hun å ta utgangspunkt i at uføretrygdede er syke i vilja, og at dårlig råd skal gi beveggrunner til å bli frisk, skriver Frøydis Lilledalen. Foto: Lise Åserud/NTB

Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet uttalte på NRKs Dagsnytt 18 den 16. oktober at regjeringen ikke vil øke fribeløpet for uføre fordi «det alltid skal lønne seg å jobbe».

Kjersti Stenseng er som alltid opptatt av at det aldri skal lønne seg å være ufør. Det er ingen fare, Stenseng.

La oss se på følgende regnestykke: En person tjente i 2013 omtrent én million kroner i året. Så ble vedkommende ufør. Om vi skal følge regnemetoden for uføretrygd (maksimalt 66 % av 6G), har vedkommende tapt rundt 5,6 millioner kroner i brutto inntekt i denne perioden. Justert for normal lønnsvekst, er det faktiske tapet nærmere 8,3 millioner kroner.

Maksimal uføretrygd ved full opptjening er rundt 500.000 kroner i året før skatt. For hvert år uføretrygden reguleres lavere enn lønnsveksten, øker tapet i kjøpekraft og pensjon.

Jeg ønsker å bidra etter evne, men er helt uten reell mulighet til å påvirke min økonomiske situasjon.

Uføre har i praksis tapt i nesten hvert trygdeoppgjør de siste ti årene. Reguleringen av uføretrygd skjer etter en egen formel der man får halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten, mens yrkesaktive får full lønnsvekst.

Resultatet er at gapet mellom lønn og uføretrygd vokser år for år.

Når Stenseng sier at det «skal lønne seg å jobbe», synes hun å ta utgangspunkt i at uføretrygdede er syke i vilja, og at dårlig råd skal gi beveggrunner til å bli frisk.

Men det å kunne ta småjobber i korte perioder, er ikke det samme som å ha helse til å bidra på fast basis.

Jeg er 100 prosent ufør og 95 prosent sengeliggende. Jeg forsøker å bruke restkapasiteten min til å jobbe som forfatter, psykolog og veileder innimellom. Klienter og oppdragsgivere vet at jeg enkelte uker kan jobbe noen timer, mens det så kan komme måneder der jeg er helt satt ut av spill.

Jeg er heldig som har mulighet til å jobbe fra senga. Motivasjonen er ikke bare et gedigent studielån og høye renter, men et ønske om å bidra til tross for høy invaliditetsgrad.

Min økonomiske realitet er at jeg må slutte å ta på meg oppdrag hvis årsinntekten på oppdrag er halvparten av det en månedslønn var for 11 år siden.

Skulle jeg en dag være så heldig å bli 20 prosent arbeidsfør, er det lønnsgrunnlaget jeg hadde for 11 år siden som bestemmer hvor mye jeg kan tjene i 20 prosent stilling før trygden kuttes.

Arbeiderpartiet er ikke et parti for oss som trakk dårlige helsekort.

Jeg ønsker å bidra etter evne, men er helt uten reell mulighet til å påvirke min økonomiske situasjon. Systemet kveler ikke bare økonomisk motivasjon, det kveler den enkeltes verdighet.

Det er ikke unnasluntrere Arbeiderpartiet rammer med dagens politikk, det er arbeidslysten til kronisk syke.

Det lønner seg å jobbe, men bare av hensyn til sin egen verdighet. For oss som har vært uføre et tiår eller mer, er det totalt usannsynlig at vi i noe scenario vil «tjene på uførhet» (sitat Stenseng). Det gjelder uavhengig av om vi i perioder kan ta småjobber ved siden av eller ei.

De fleste uføre sitter ikke bare fast i en negativ lønnsutvikling, men har mange tilleggsutgifter som friske ikke har: Til lege, spesialister, medisiner, fysioterapi, psykologer og tannlege.

Arbeiderpartiet er ikke et parti for oss som trakk dårlige helsekort. Vi får sette vår lit til MDG, Rødt og SV i høstens budsjettforhandlinger.