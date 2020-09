Kjære Jon Helgheim.

Mitt navn er Hanan Benammar, og jeg er en av kunstnere bak «Ways of Seeing»-teaterstykket. Egentlig bryr jeg meg lite om hva du mener om oss eller stykket, men jeg har lyst til å svare på noen av uttalelsene dine. (Dagsavisen 5. september. red. anm.).

Du skriver at Frps innvandringspolitikk er innvandringskritikk. At dere ikke kritiserer innvandrere eller beskylder individer for hva du karakteriserer som et «ikke-fungerende system».

Ways of Seeing er et semi-dokumentarisk teater.

Det betyr at mye av det som foregår på scenen er basert på noe vi kjenner til, eller har opplevd på kroppen. Det er ikke det samme som at alt er sant. Publikum forstår at å sove inni buskene foran Stoltenbergs hus eller på dørmatta til Helge Lurås er ren fiksjon og er ment som «comic relief», mellom alle de triste, vakre, skumle og fryktelige tingene vi deler med publikum.

Men jeg vil gjerne fortelle deg en liten hemmelighet.

Bortsett fra introduksjonsteksten til stykket, er alle tekstene mine basert på sitater. Det betyr at vi har brukt mye tid på å lese alle artikler dere har skrevet eller bidratt til. Fra veldig langt tilbake i tid til i dag (jeg leser dere fortsatt med glede). Artikkel for artikkel.

Teksten «Drøm fra Disneyland» er et eksempel. Og jeg må bare si takk, fordi jeg har blitt veldig inspirert.

Den teksten er ekte folkeopplysning. Bortsett fra den poetiske tittelen, forklarer den Frps politiske agenda med ærlighet, som kort oppsummert er basert på Eurabiakonspirasjoner: ideen om at norsk kultur fort vil bli erstattet med ikke-vestlige/islamske kulturer på grunn av «masseimmigrasjon» eller sosialisme.

Dette er mine favorittsitater: «Hva var galt med norsk kultur, siden [Arbeiderpartiet] er fast bestemt på å erstatte den med noe dere kaller flerkultur?»; «Hva er målet med å dolke vår egen kultur i ryggen?»; «Det er Ap som sørger for at norskkulturelle rømmer flere av Oslos bydeler, og etterlater seg enklaver hvor muslimsk enfold, dogmatisme og intoleranse får stadig sterkere grobunn.»; «For vi tror ikke noe på flerkultur. [ ...] Rotløshet satt i system. Idioti på lang sikt, og vi tror det kan komme til å rive landet vårt i filler.»

Du må forstå at vi lager kunst for å forstå virkeligheten vi lever i, «den virkelige verden», som du kaller det.

I tillegg til deres artikler og uttalelser, har vi også brukt mye tid til å lese bøker og snakke med folk som har stor kunnskap og erfaring. Det er det vi kaller for feltarbeid, eller som du kaller «å ta seg en tur ut av boblen sin». I andre kunstprosjekter, har jeg faktisk vært «ute av boblen min» i månedsvis, bare for å lytte til folk. I likhet med mange andre kunstnere, er hele mitt kunstnerskap basert på det: å lytte, å forstå, å finne empati; å kaste meg ut i prosesser som vil endre mitt liv for alltid. På godt og vondt.

Min intensjon med dette svaret var å samle sitater fra deg og dine kolleger, fordi det virker som du har dårlig hukommelse: jeg ville bare hjelpe.

Jeg ville samle alle sitater som jeg mener er rettet mot innvandrere på en tendensiøs, fordomsfull og uforsvarlig måte fra mennesker med så mye makt som dere.

Noen ganger opplever jeg at dere uttaler dere om innvandrere, asylsøkere, minoriteter og spesielt muslimer bare for å spre ren propaganda og farlig konspirasjonsteorier. Vi vet at fysisk vold mot minoriteter starter med ord. Vi vet at jo mer dehumaniserende man snakker om enkelte grupper, jo mindre tolerant og mer voldelig kan samfunnet vårt bli. Språk er viktig.

Men fordi det dessverre er for mange eksempler, fikk jeg ikke tid eller plass til det. Men jeg lover: neste gang får vi det til.