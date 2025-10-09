Ikke glem å ta vare på kollegaen din

I Norge har vi beredskap for brann, vann og innbrudd. Men vi har lavere beredskap for mennesker som bryter sammen. Det må vi endre, skriver Elin Schjelderup. Foto: Privat

Hver måned googler nordmenn etter angst (9.900 søk i snitt per måned), depresjon (6 600) – og det mørkeste av alt, selvmord (480).

Det minner oss om et samfunnsansvar: Å se og støtte mennesker før de faller ut av arbeidslivet. Bak hvert tall finnes et menneske som vurderer å gi opp. Mange av dem sitter på jobb. De smiler, leverer, tar møter og later som om alt er greit.

Jeg vet det, fordi jeg ser det i søkedata hver måned. Og fordi jeg selv har vært en av dem.

Arbeidsplassen er ofte det siste stedet folk holder ut før det rakner. Derfor må vi snakke mer om hvordan arbeidsgivere og ledere kan oppdage og støtte ansatte som strever, før de havner helt utenfor både arbeidsliv og samfunn. Det krever både tid, tillit og kompetanse.

Utad smilte jeg, leverte og presterte. Innad kollapset jeg.

En dag ble det for mye.

Som Google-spesialist ser jeg søketrender som ingen helsemyndighet fanger opp. Når folk søker etter symptomer på utbrenthet (3.600), konflikt på arbeidsplassen (260), vold i nære relasjoner (1.300) eller tvangssalg av bolig (1.300), forteller det én historie: Mennesker i krise forsøker å holde seg flytende, samtidig som de er i ferd med å drukne i arbeidslivet.

Dette er søk etter håp. Men det er også et stille varsel om et arbeidsliv som ikke alltid tåler det virkelige mennesket bak stillingen. Et system som mangler psykisk beredskap, og som ofte overlater mennesker i krise til seg selv.

For noen år siden søkte jeg selv alene i skjul. Jeg googlet rundt trusler, angstanfall, PTSD, advokat, lovparagrafer og «når politianmelde». Utad smilte jeg, leverte og presterte. Innad kollapset jeg. En dag ble det for mye. Brått havnet jeg i en langtidssykmelding som skulle vare i flere år.

Hadde jeg ikke vært så heldig at jeg etter hvert fikk en arbeidsgiver som våget å satse på meg igjen – ikke av sympati, men fordi jeg var kvalifisert, ærlig og åpen – kunne jeg ha havnet varig utenfor. Den tilliten reddet både arbeidskraft og livskvalitet.

I Norge har vi beredskap for brann, vann og innbrudd. Men vi har lavere beredskap for mennesker som bryter sammen. Det må vi endre.

Ledere kan gjøre den største forskjellen, ikke som psykologer, men som medmennesker.

Arbeidsgivere og ledere har et lovfestet ansvar gjennom IA-avtalen og arbeidsmiljøloven, men psykisk helse glipper fortsatt mellom systemene. Arbeidsgiveransvaret handler ikke bare om sykefraværsoppfølging, men om å se og støtte mennesker før krisen blir akutt.

Fra 1. januar 2026 trer endringene i arbeidsmiljøloven i kraft. Det er en etterlengtet forsterkning av det psykososiale arbeidsmiljøet, og vil for mange arbeidstakere oppleves som en viktig ekstra trygghet.

Temaet for Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober – «vi trenger å styrke vår psykiske beredskap» – bør være et naturlig tema i lederutvikling og samtaler om arbeidsmiljø. For det er på jobben mange livskriser kan oppdages i tide, om kulturen tillater det.

Bare når arbeidsgivere og ledere forstår at psykisk helse er en del av arbeidsmiljøansvaret og ikke et privat anliggende, kan vi bygge et arbeidsliv som tåler hele mennesket.

Trygghet på jobb handler om relasjoner. Om å se, spørre, lytte og følge opp, også når man ikke har svaret.

Nav-tall viser at én av fire sykefraværsdager nå skyldes psykiske plager. For unge arbeidstakere er andelen enda høyere. Men tallene sier ingenting om de som aldri blir sykmeldt. Eller de som holder ut i det lengste, før de nærmest over natten går fra full produksjon til full sykmelding. Uten at noen egentlig forsto hva som skjedde.

Mange står midt i skilsmisse (6.600), sorg og dødsfall (590) eller sykdom, men møter likevel opp, fordi fravær føles farligere enn ærlighet. Når ansatte søker etter «behandle angst selv» (720), forteller det oss at de ikke tror systemet, eller ledelsen, vil håndtere dem på en trygg og god måte.

Når hjelp søkes i stillhet, har arbeidsplassen allerede feilet i sitt ansvar for å forebygge sykefravær. Det er her ledere kan gjøre den største forskjellen, ikke som psykologer, men som medmennesker.

Vi må bygge arbeidsplasser som tåler hele mennesket.

Mange ledere er dårlig forberedt på å møte ansatte som rammes av alvorlig sykdom eller livskriser. Dette er en del av arbeidslivet man sjelden snakker om på lederkurs eller i HR-programmer. Men for den som står midt i det, kan forskjellen mellom å bli sett og oversett være avgjørende.

Derfor bør lederutvikling alltid inkludere psykisk helse og relasjonell kompetanse. Trygghet på jobb handler ikke om flotte ord og verdiløse verdier, men om relasjoner. Om virkelig å se, spørre, lytte og følge opp, også når man ikke har svaret.

Noen ganger kan et varmt blikk og en rolig kaffeprat være alt som skal til for at et menneske våger å be om hjelp.

Lillebroren min tok sitt eget liv for noen år siden. Han ble bare 37 år. Han gjorde nok også sine Google-søk i skjul, før jeg fikk den telefonen midt i arbeidstiden. Jeg løp fra kontoret umiddelbart, i mangel på trygghet til å oppsøke støtte fra noen leder.

I kontrast til min nåværende arbeidsgiver lærte jeg alt om hvordan arbeidsplassen kan være forskjellen på varig arbeidsuførhet og utenforskap, eller full produksjon med god trivsel.

Psykologisk trygghet på arbeidsplassen blir en livslinje når du behøver det aller mest.

Psykisk helse på jobb er ikke bare et personlig ansvar, det er et lederansvar, et arbeidslivsansvar og et samfunnsansvar. Vi må bygge arbeidsplasser som tåler hele mennesket. For trygghet reduserer sykefravær. Trygghet bygger lojalitet. Og trygghet redder liv.