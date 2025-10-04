Ikke gjør som Starmer, Jonas

Hvis Jonas Gahr Støre nå gjør som Storbritannias Keir Starmer og lener seg mot Høyre, vil det gå mot katastrofe, mener Ronny Kjelsberg. På bildet tar de to statsministerne en øl sammen under toppmøtet i København nylig. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Nylig kom det nyhetsmeldinger om at Jonas Gahr Støre hadde drukket øl med Storbritannias statsminister Keir Starmer i København. Jeg vet ikke hva de snakket om, men jeg vet hva Starmer burde sagt: Ikke gjør som meg!

En annen sak som har fått oppmerksomhet internasjonalt de siste dagene er nemlig at Keir Starmer nå er målt til den minst populære statsministeren siden slike målinger startet på 1970-tallet.

Han er mindre populær enn «krigsforbryteren» Tony Blair, mindre populær enn juksemakeren Boris Johnson, mindre populær enn det togkrasjet i sakte film som var Theresa May og mindre populær enn det togkrasjet i fort film som var Liz Truss sitt forsøk på å gjeninnføre thatcherismen. Starmer er faktisk mindre populær enn alle andre statsministere helt tilbake til, og inkludert, nettopp Margareth Thatcher.

Hvor gikk det galt, spør mange kommentatorer seg, etter den kjempeseieren Labour gjorde i valget i fjor? Jeg kan fortelle hvor det gikk galt, og i den fortellingen ligger det også en advarsel til Støre.

Da Keir Starmer ble valgt som Labour-leder, ble han valgt fordi han lovte å stå på det radikale og svært populære programmet for velferd og sosial utjevning som Labour hadde utarbeidet under Jeremy Corbyns ledelse.

Keir Starmer gikk rett i fella: Han lovte å la være å øke skattene igjen.

Det han gjorde da han fikk makten var derimot, systematisk over tid, å gå vekk fra løfte etter løfte samtidig som han rensket ut venstresiden, inkludert sin forgjenger Corbyn, av partiet.

Da han vant valget var det åpenbart for alle som kunne telle stemmer, at seieren kom på grunn av splittelse på høyresiden, ikke på grunn av Starmers popularitet.

Keir Starmers kjempeseier i 2024 kom ved hjelp av 9,7 millioner stemmer, mens Corbyns katastrofale tap i 2019 ga Labour nesten 10,3 millioner stemmer. Slik kan det gå i et valgsystem med enkeltmannskretser.

Likevel var det nok en del som håpet på forbedringer: En forsiktig dreining vekk fra høyresidens kutt til landets fattige, og en tross alt litt bedre hverdag for folk flest.

Høyresidens velkomstgave til Starmer var nemlig skattekutt rett før valget, og Starmer gikk rett i fella: Han lovte å la være å øke skattene igjen.

Når Starmer nå også, som statsminister, kjører en høyreorientert økonomisk politikk, hvor budsjettene kuttes heller enn å jobbe for sosial utjevning – da svinner støtten hen, dag for dag.

Og veien legges åpen for ytre høyre. Reform UK og Nigel Farage leder nå på målingene med rundt 30 prosent, mens Labour ligger historisk lavt med 20 prosent.

Dette bør være en vekker for Arbeiderpartiet i Norge, som nå skal bestemme seg for hvordan de skal møte hverdagen med et flertall på venstresiden, og et styrket Frp på høyresiden. Skal Støre gjøre som Starmer og lene seg mot høyre, vil det bli en katastrofe.

Da er veien lagt for en mørkeblå maktovertagelse også i Norge.

Alternativet er å bygge på flertallet på venstresida, og utarbeide en politikk som gir vanlige folk tro på en bedre framtid – å utvikle og utvide, ikke avvikle velferdsstaten.