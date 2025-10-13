Ikke bytt ut terapeuten din med ChatGPT

Terapi handler ikke bare om trøst og bekreftelse, men om å stå i ubehaget sammen med et annet menneske. Derfor bør vi ikke bytte ut terapeuten med chatboten, uansett hvor forståelsesfull den virker, skriver forfatterne av innlegget. Foto: iStockphoto

«Har du prøvd å snakke med ChatGPT? Den er faktisk veldig god til å lytte». Vi hører denne setningen oftere nå. Fra venner som har ventet lenge på å få psykologtime, og fra andre som aldri har søkt psykisk helsehjelp fordi terskelen føles for høy.

ChatGPT er designet for å gjøre deg fornøyd, ikke gjøre deg frisk.

Nesten halvparten av økningen i sykefraværet fra 2019 til 2023 knyttes til sykefravær med psykiske diagnoser, og økningen er tydeligst blant unge.

Samtidig er kapasiteten i psykisk helsevern presset, og det er for få psykologer og psykiatere. I dette gapet har bruken av KI som samtalepartner og terapeut økt kraftig.

Det er lett å forstå hvorfor. Mens ventetiden for poliklinisk behandling i psykisk helsevern kan være måneder, er ChatGPT alltid tilgjengelig. Den svarer raskt og får oss ofte til å føle oss forstått.

Men det er ett problem: ChatGPT er designet for å gjøre deg fornøyd, ikke gjøre deg frisk.

De mest brukte KI-chatbotene, som ChatGPT og Claude, er trent på å få oss til å føle oss vel. De lærer seg hvilke svar som får oss til å fortsette samtalen og komme tilbake.

Jo mer bekreftende og forståelsesfull chatboten er, desto mer sannsynlig er det at du bruker tjenesten igjen.

Det er en egenskap som kan fungere utmerket når du trenger å holde engasjementet oppe i et forsøk på å løse en skriveoppgave på jobben. Men i psykisk helsehjelp kan dette skape problemer.

La oss ta et eksempel: En pasient med alvorlig depresjon forteller at alle vennene egentlig hater henne og at det beste er å trekke seg unna. En god terapeut stopper der, utfordrer denne tolkningen og tåler ubehaget ved å si: «Jeg er ikke enig med deg her».

I samme situasjon vil ChatGPT typisk gi brukeren trøst og råd, men ikke utfordre: «Det høres utrolig tungt ut. Jeg forstår at du føler det slik».

Det er ikke terapi, men validering og bekreftelse.

Særlig problematisk blir dette dersom pasienten velger bort den menneskelige behandleren til fordel for chatboten. Det kan lede til isolasjon og at depresjonen forverres.

En av oss har levd erfaring med gjentakende alvorlig depresjon. I de tyngste periodene var det heldigvis både terapeuter og venner som ikke bare nikket og bekreftet, men som torde å si imot og som holdt fast når selv når jeg bare ville trekke meg unna.

Som brukere av KI må vi lære oss å skille mellom en chatbot som bekrefter, og en menneskelig behandler som bryr seg nok til å si imot.

Det var ubehagelig der og da, men det var også det som hjalp på sikt. En viktig grunn til at god terapi virker, er nettopp at den gir rom for ubehag. Pasienten blir utfordret og får gradvis øve på å stå i motstand.

KI kan være til nytte i psykisk helsevern på flere måter. For behandlere kan KI bistå i tidkrevende journalføring. Såkalte KI-avatarer kan imitere ekte pasienter og bidra til å trene helsepersonell før krevende samtaler.

I milde til moderate psykiske lidelser kan KI-støttede strukturerte samtaleprogrammer gi symptomlette, noe som kontrollerte studier nylig har vist.

Men ved mer alvorlige tilstander, som depresjon med vedvarende selvmordstanker, kreves kontinuerlig klinisk vurdering.

Da har pasienten behov for en behandler som kan gjenkjenne en begynnende vrangforestilling og kan skille mellom utsagn som «jeg orker ikke leve sånn lenger» og «andre vil få det bedre om jeg ikke finnes».

ChatGPT har ikke nødvendigvis det skjønnet. Den har heller ingen plikt til å handle hvis samtalen avdekker akutt fare.

Mange bedrifter inngår avtaler med leverandører av KI-baserte tjenester for mental helse, som Therabot og Woebot. Disse tjenestene markedsføres som et moderne personalgode, forebygging og lavterskeltilbud når bedriftshelsetjenesten er presset.

ChatGPT kan gi oss følelsen av å bli forstått, men det er først når noen møter oss med motstand at virkelig endring kan skje.

Men når en ansatt sitter alene hjemme klokken to om natten og forteller en chatbot at alt føles håpløst – hvem har egentlig ansvaret for at vedkommende følges opp på en god måte? Leverandøren som solgte produktet? Arbeidsgiveren som rullet det ut? Eller den ansatte selv, som trodde det var et trygt tilbud?

Hva gjør vi? Vi verken kan eller bør stoppe bruk av KI innenfor psykisk helsevern, men det er viktig at vi som brukere av KI må lære oss å skille mellom trøst og terapi. Mellom en chatbot som bekrefter, og en menneskelig behandler som bryr seg nok til å si imot.

Det er også viktig at arbeidsgivere forstår at chatbots ikke er en erstatning for profesjonell behandling, eller noe som kan fylle manglende kapasitet i bedriftshelsetjenesten.

For eksempel har alle i Telenor i Norge tilgang til en døgnåpen rådgivningstjeneste ved krise, der de kan snakke med ekte mennesker når de trenger det, og mulighet til å bestille psykolog gjennom helseforsikringen, dersom de behøver ytterligere hjelp.

KI kan være et nyttig supplement i denne sammenhengen, men kun når løsningene er kvalitetssikret og inngår i et større helsetilbud med menneskelige behandlere.

ChatGPT kan gi oss følelsen av å bli forstått, men det er først når noen tør å møte oss med motstand at virkelig endring kan skje. Terapi handler ikke bare om trøst og bekreftelse, men om å stå i ubehaget sammen med et annet menneske.

Derfor bør vi ikke bytte ut terapeuten med chatboten, uansett hvor forståelsesfull den virker.