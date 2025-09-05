Ikke bli sittende hjemme. Det skader demokratiet vårt

Det er ikke straffbart å sitte hjemme på valgdagen, men det straffer seg om vi lar demokratiet vårt skure og gå, skriver stortingspresident (Ap) Masud Gharahkhani. På bildet sitter han selv hjemme i Drammen. Foto: Hilde Alfredsdatter Unosen

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Som partipolitiker har jeg reist rundt i landet for å få flest mulig til å stemme på mitt parti. Som stortingspresident vil jeg imidlertid si dette: Bruk stemmeretten din, og stem på partiet du er mest enig med.

Folk utenfor arbeidsliv og utdanning stemmer i mye mindre grad enn andre. Det er et tap for oss alle.

Ingen er enige i alt et parti står for. Vi som jobber for et parti, kan påvirke partiprogrammet, men også for oss er det kompromisser og forhandlinger. Vi gir og tar, og blir enige om hva vi tror er best.

Politikk er prioriteringer. Hadde vi hatt uendelig mye penger kunne vi oppfylt mer av både venstresidens og høyresidens partiprogrammer. Men budsjett er en balanseøvelse mellom inntekter og utgifter.

Selv om vi er svært heldige i Norge, som har Oljefondet, må vi få regnestykket til å gå opp. Der har partiene ulike prioriteringer.

Vi har også ulike ideologiske grunntanker. Noen mener vi må ha et sterkere fellesskap, andre er opptatt av privatisering.

Det er ingen hemmelighet hva jeg står for, men hva mener du?

Selv vi som brenner for ett av partiene, ser at flere partier har gode saker de jobber for. Det er ingen av oss som ønsker et storting med bare ett parti. Vi anerkjenner meningsmotstand og at vi blir bedre av å bryne oss på gode motargumenter.

De beste løsningene kommer sjelden dersom alle er enige om alt hele tiden. Vi må ha rom for å peke på mangler og blindsoner hos hverandre.

Men vi jobber for vårt eget parti fordi vi tror at våre prioriteringer er viktigere, våre kjernesaker haster mer, og vi prøver å stake ut kursen for det samfunnet vi ønsker å leve i.

Denne kursen kan du nå være med på å påvirke.

Det gjør noe med oss om vi stemmer ved valg eller ikke. Først og fremst påvirker det valgresultatet, men det kan også gjøre noe med følelsen av å høre til – av å være en del av et fellesskap.

Tilhørigheten til demokratiet vårt bør være en viktig del av å være norsk. Valget er den viktigste dugnaden vår denne høsten. Å avlegge stemme i valget er en lavterskel måte å delta på. Her har vi plass til alle, og vi ønsker alles mening.

Å legge en stemmeseddel i valgurnen er viktig. Vi velger de som skal bestemme for oss. Demokratiet virker bare om vi som eier det – innbyggerne – har tillit til de som skal bestemme.

Det er viktigere at flest mulig bruker stemmeretten sin enn at flest mulig er enige med meg.

Hvis mange sitter hjemme, vannes tilliten til Stortinget ut. Nasjonalforsamlingen må speile folket, men det gjør vi bare om alle bruker stemmeretten sin.

Vi vet at noen grupper er underrepresenterte når stemmene telles opp. Folk utenfor arbeidsliv og utdanning stemmer for eksempel i mye mindre grad enn andre. Det er et tap for oss alle. Det kan påvirke hvilke saker som kommer opp i stortingssalen og hvilke beslutninger vi tar.

Min oppfordring til deg er: Tenk på hva som er viktig for deg. Hvilke saker og verdier betyr noe for deg? Hvilken kurs vil du at landet vårt styres mot de neste fire årene? Finn det partiet du er mest enig med.

Synes du det er vanskelig, så spør noen rundt deg. Det finnes mye god informasjon der ute, mange som ønsker å hjelpe slik at det å stemme blir enklest mulig. Oppsøk partiene som står på stand, eller demokratiguidene som mange kommuner rundt om i landet nå bruker.

Demokratiet vårt har sine begrensninger, men det er likevel den beste styreformen vi kjenner til.

Stortingsvalget hvert fjerde år er en viktig justering. Det er en tilbakemelding fra velgerne til de folkevalgte.

Hva synes du om jobben vi har gjort? Noen får tillit til å sitte på Stortinget for første gang, noen føler at de har gjort jobben og vil byttes ut. Andre kjemper om plassen, men må gå. Det er politikkens realiteter.

Hjertet mitt brenner for demokratiet – for at vi får et valgresultat som representerer hele folket. Det er viktigere at flest mulig bruker stemmeretten sin enn at flest mulig er enige med meg.

Er man dypt uenig med alle partier, eller ønsker å protestere, kan en blank stemmeseddel markere det. Den bidrar ikke til å påvirke balansen på Stortinget de neste fire årene, men man bruker sin stemme til å si ifra.

Det er ikke straffbart å sitte hjemme på valgdagen, men det straffer seg om vi lar demokratiet vårt skure og gå. Demokratiet vårt har sine begrensninger, men det er likevel den beste styreformen vi kjenner til.

La oss ta vare på det, og legge vår egen stemme i urnen.