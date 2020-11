I Oslo bor titusenvis av innbyggere trangt, dyrt og på boligspekulantenes nåde. Høyres svar er å slippe markedskreftene løs og bygge flere bittesmå leiligheter. Iallefall hvis vi skal ta leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, sitt innlegg i Dagsavisen 29. oktober på alvor.

Men vil egentlig en utbygging av masse små leiligheter i Oslo gi oss en god by å bo i?

Oslo Høyres Heidi Nordby Lunde klager over at utbyggere står klare til å bygge eller bygge om i Oslo sentrum, men de får ikke bygge slik de vil eller der de vil. Høyres ideologiske skylapper og tro på at markedet kan løse alt er urovekkende. For boligpolitikken handler om å skape gode hjem og nabolag. Heldigvis har SV og det rødgrønne byrådet større ambisjoner for byutviklingen enn å la private utbyggere få bygge det de vil.

Det er ingen som er uenig i at det er viktig å regulere nye boliger, og takten bør være i tråd med befolkningsveksten. Men boligbygging får faktisk ikke boligprisene ned. Det kan bidra til å dempe prisveksten på boliger, men ønsker du flere rimelige boliger for folk så trengs andre og flere politiske grep i tillegg.

Når det kommer til den sosiale boligpolitikken har Høyre abdisert, mens SV og byrådet setter farten opp.

Lunde går til angrep på leilighetsnormen for indre by, men denne normen er viktig for å sikre en variert boligsammensetning. Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen er bydeler der mange bor trangt i dag, ny boligbygging her må sørge for større mangfold.

Mener virkelig Høyre at en bolig på ned mot 20 kvadratmeter er tilstrekkelig for å sikre et godt hjem? Høyre har i regjering også sørget for å kutte kravene til innvendig bod i nye leiligheter og lar utbyggere og markedet avgjøre hva som trengs. Uten politisk styring på hva som bygges risikerer vi altfor mange små leiligheter med kummerlige forhold.

Til slutt gjentar Lunde sin motstand mot høyere skatt på sekundærboliger, noe som er symptomatisk for hele Høyres tenkning. For Høyre er boliger like mye et investeringsobjekt som et hjem. Hensynet til dem som kjøper bolig nummer 2, 3 og 4 er i praksis sterkere enn til dem som er dømt til et evig liv på leiemarkedet.

Og slik øker forskjellene mellom fattig og rik.

En bolig skal være et hjem, en trygg havn som et grunnlag for et godt liv. Da må vi sørge for at boligbyggingen i Oslo skaper gode nabolag der folk kan bo og trives i ulike faser av livet. For oss i SV betyr dette å sørge for varierte nabolag, med variasjon i typen boliger, nærhet til skoler, barnehager og fri- og grøntarealer og godt tilbud for sykkel, gange og kollektivtrafikk. Da trenger vi mer politisk styring i boligpolitikken, ikke mindre.