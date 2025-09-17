I sommer kom sjokket: Vi har ikke tid til barna

Frigjør helsesykepleiere fra unødvendig papirarbeid, slik at vi kan bruke tiden der den virkelig teller – sammen med barna, skriver innleggsforfatterne. LightFieldStudios / iStockphoto

Om forfatterne Innlegget er signert Line Vatnan (Mosjøen), Camilla Lie (Enebakk), Linda Aamodt (Lillestrøm) og Trine Frøskeland (Meløy). De er alle masterstudenter i helsesykepleie ved Universitetet i Innlandet.

En ny nasjonal tidsbrukstudie viser at helsesykepleiere bare bruker 36 prosent av arbeidstiden på elever og foresatte. Resten forsvinner i møter, administrasjon, parkering og reising.

Det betyr at papirbunkene vokser, mens samtalene med barn og ungdom krymper.

Som helsesykepleiere ønsker vi å være til stede i skolemiljøet. Vi vil være den trygge voksne i skolegården, den som kan fange opp jenta som strever i stillhet. Han som aldri ville banket på døren vår selv. Hen som sitter alene på benken.

Tillit bygges i friminutt, på turer og i uformelle samtaler. Men i dag må vi løpe mellom skoler og møter. Mange elever vet ikke engang at vi finnes. Når foreldre aldri har sett oss, sier det noe om et system i ubalanse.

Presset vi står i, er enormt. En landsomfattende undersøkelse fra Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan i 2023 viser at 75 prosent av helsesykepleiere ikke har nok tid til å følge opp barn og unge som sliter. To av tre har måttet utsette eller avlyse lovpålagte oppgaver. Over 40 prosent har vurdert å slutte i jobben på grunn av arbeidsbelastningen.

Når tre av fire sier at de ikke rekker å gjøre det de er ansatt for, er det en varsellampe som burde blinke på Stortinget.

Likevel er svaret fra mange kommuner å kutte mer. Bemanningsnormen som sier at én helsesykepleier skal dekke 300 elever på barneskolen, 550 på ungdomsskolen og 800 på videregående, er kun en anbefaling. Ikke et lovkrav.

Derfor kan kommunene velge å spare inn på barn og unges helsetilbud. Resultatet er at vi må løpe mellom flere skoler. Helsetilbudet som skal være likeverdig, varierer med postnummer. Hvilke barn som får hjelp, avgjøres av kommunal økonomi.

En femtedel av tiden vår går til administrasjon, ifølge den tidligere nevnte tidsbrukstudien. Det er mer enn vi bruker på samtaler med elever.

Det handler i ytterste konsekvens om liv og død.

Samtidig er vår faktiske tilstedeværelse ute i skolemiljøet i gjennomsnitt ni minutter per dag. Ja, du leste riktig. Ni minutter.

Vi er spesialutdannede helsearbeidere, men vi drukner i administrasjonsarbeid. Politikere bør spørre seg om dette er klok bruk av samfunnets ressurser. Er det dette som er tidlig innsats?

Vi vet at forebygging virker. Vi vet også at det lønner seg. Under Arendalsuka i år kalte Folkehelseinstituttet skolehelsetjenesten for «et gull det er verdt å ta vare på». Helseøkonomer pekte på at investering i helsefremmende arbeid gir bedre samfunnsøkonomi enn å reparere når skaden først har skjedd.

Likevel blir vi stående som brannslukkere. Vi får ikke gjort det forebyggende arbeidet vi er utdannet til å gjøre.

Dette er ikke bare et spørsmål om trivsel. Det handler i ytterste konsekvens om liv og død.

Verdensdagen for selvmordsforebygging minner oss om at tidlig innsats kan redde liv. Men for å fange opp signalene må vi være til stede. Ikke på møterom. Ikke foran skjermen.

Politikere har et valg. De kan fortsette å la kommunene spare inn på barnas helsetjeneste, eller så kan de ta ansvar. Innfør en juridisk bemanningsnorm som sikrer et likeverdig tilbud over hele landet. Frigjør helsesykepleiere fra unødvendig papirarbeid, slik at vi kan bruke tiden der den virkelig teller – sammen med barna.

Vi vil være der for dem. Vi har kompetansen. Vi har motivasjonen. Vi vet at vi kan gjøre en forskjell. Men vi må få lov.