Hvorfor vil Trump styre fortiden?

Smithsonian-museene befinner seg under et press og i en uholdbar situasjon som et museum i Vesten aldri burde ha vært satt i, skriver innleggsforfatterne. Calvin Woodward / AP Photo

I april oppfordret vi ledelsen ved universiteter og museer i Norge om å tydeliggjøre sin støtte til våre kolleger i USA, etter at blant annet det store Smithsonian-museet i mars fikk pålegg i en presidentordre om å strømlinjeforme sin virksomhet og formidling etter regimets forståelse av USAs kultur og historie.

Ordren er at USA ikke skal fremstilles som «rasistisk, sexistisk, undertrykkende eller på annen måte uopprettelig forfeilet» – med andre ord at man skal slette store deler av landets historie (det være seg slavehandel, segregering eller kvinners rettighetskamp) og overse situasjoner som mange av dets innbyggere føler på kroppen hver dag.