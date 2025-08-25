Hvorfor velger vi bort naturen?

På tross av eskalerende natur- og klimakrise, har natur og klima vært generelt usynlig i valgkampen – ikke minst i partilederdebattene, skriver Dag Øistein Endsjø. Bildet viser partilederdebatten på TV2 tidligere i august. Paul S. Amundsen / NTB

Naturvernforbundet, WWF og Greenpeace har gått nøye gjennom partiprogram og stemmegivning på Stortinget, og har en klar konklusjon: Bare MDG, Venstre, SV og Rødt «viser vilje til å gjennomføre en konkret og ambisiøs klima- og naturpolitikk.»

77 prosent vil at regjering og storting stanser nedbyggingen av naturen. Vi vet altså at det viktigste vi kan gjøre for naturen, er å stemme for den. 51 prosent av oss sier også at natur er viktig når de stemmer.

Men de fleste av oss gjør det likevel ikke. Bare en av fem av oss planlegger å stemme på et naturvennlig parti.

Lar vi oss forlede av at alle partiene snakker pent om natur? Kanskje vi heller bør se til hvordan Naturvernforbundet, WWF og Greenpeace har skåret igjennom det politiske tåkepratet.

For uansett hva de bruker av grønne klisjeer, står Ap, Frp, Høyre, KrF og Sp til stryk eller hakket over. De utgjør ganske enkelt en «grå blokk» som har «tiltak som enten er for svake, eller kommer for sent» eller «i stor grad motarbeider eller forsinker nødvendige tiltak.»

Mest knusende er kanskje det at verken Ap, Frp, Høyre, KrF eller Sp vil stoppe at enorme nye naturområder skal bygges ned de neste årene, i det NRK kaller en planlagt naturkatastrofe.

På tross av eskalerende natur- og klimakrise, har natur og klima vært generelt usynlig i valgkampen – ikke minst i partilederdebattene. Selv MDG, Venstre, SV og Rødt har ofte større fokus på andre saker.

Men uansett hvor uenige de er om mye, kunne Guri Melby, Arild Hermstad, Kirsti Bergstø og Marie Sneve Martinussen alle fint stilt seg bak slagordet «Vi står sammen om naturen.»

I det taktisk stemmegivning har nådd nyhetsoverskriftene, kan vi huske at fra naturens side er ingen stemme til verken MDG, Venstre, SV eller Rødt bortkastet. Disse er de eneste fire partiene som klart tar oss i en mer naturvennlig retning.

Vi behøver ikke velge bort naturen for å prioritere andre ting.

Hvor mye man virkelig verdsetter noe, ser man først i møte med andre verdier. Det koster ingenting å reagere på noe på nettet, som i sjokk da Bård Tufte Johansen i Oppsynsmannen viste hvordan norsk natur ødelegges bit for bit.

Men kanskje naturen føles mindre viktig om vi føler vi må velge mellom den og mindre skatt, mer velferd eller partiet vi er vant til å stemme på?

Her lurer vi i så fall oss selv. For vi behøver ikke velge bort naturen for å prioritere andre ting. Uansett om man ønsker en rød eller blå regjering; med fire klart naturvennlige partier som ellers er uenige om så mye annet, kan vi stemme samtidig på både natur og en hel rekke andre saker.

Uansett hva man vil ha av skatt og skole, EU og familiepolitikk. Man støtter jo til og med Høyre, Ap eller Frp, ved å stemme på en av deres grønne samarbeidspartnere.

Men jo større de fire naturvennlige partiene blir, desto grønnere blir også politikken til de tre store.