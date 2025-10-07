Hvorfor trekkes bare skyggesidene frem i lyset?

Man finner oss i alle farger og kulturelle klær. Jeg elsker å bruke mine pakistanske klesplagg i offentligheten, selv om andre synes det er litt kleint, skriver Mah-Noor Baig. Foto: Privat

Mediene tegner ofte et ensidig bilde av pakistansk kultur, der begrepet «ukultur» ofte får overskriftene. Men bak stereotypiene finnes det varme, gjestfrihet, og suksesshistorier vi sjelden hører om.

Dagens norske media har ikke en balansert eller representativ fremstilling av pakistansk kultur. Blant annet har det vært mye fokus på ukultur. Samfunnsdebattantene Arina Aamir, Abid Raja og Abida Raja er de som har skrevet mest om tvangsekteskap og negativ sosial kontroll.

Disse problemene er viktige og valide. Likevel er det svært få artikler og meninger som løfter pakistansk kultur. Det er synd at det per dags dato er lite positiv representasjon som vi kan kjenne oss igjen i. Derfor vil jeg slå et slag for å rette opp i dette dårlige inntrykket.

Pakistansk kultur byr på problemstillinger, på akkurat på samme måte som eksempelvis at nordmenn har en ukultur når det kommer til alkohol.

En norsk-pakistaner som har vært med på å fremstille norsk-pakistanere uheldig, er Abid Raja. Han har en utrolig sterk historie, men jeg ønsker å understreke at hans bøker ikke gjenspeiler hele den norsk-pakistanske befolkningen.

Det som skiller tvangsekteskap og arrangerte ekteskap er at de det gjelder har valgt at de ønsker et arrangert.

For å få frem nyanser trenger vi Abid Rajas perspektiver, men også suksesshistorier og mer generell kunnskap om pakistansk kultur.

Om man googler «pakistansk kultur» kommer det opp artikler, studier eller meninger om ukultur. Flere tar opp negativ sosial kontroll.

Igjen vil jeg presisere at æreskultur og negativ sosial kontroll selvsagt ikke hører hjemme i noen som helst kulturer.

I fjor sa lederen for Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, at arrangerte ekteskap er en variant av tvangsekteskap, og at det ikke finnes noen tradisjon for arrangerte ekteskap i moderne, vestlig kultur.

Frihet til å velge selv er et kjerneprinsipp for det liberale Frp, men hva hvis jeg velger arrangert ekteskap fordi det er det jeg vil?

Tvangsekteskap skal selvsagt fordømmes, og det er bra at det har foregått en åpen samtale om det i mange år allerede. Men her mener jeg Listhaug viser hvor lite hun faktisk vet om pakistansk kultur.

For det som skiller tvangsekteskap og arrangerte ekteskap er nettopp at de det gjelder har valgt at de ønsker et arrangert.

I mine kretser har jeg sett mange eksempler på at arrangerte ekteskap leder til forelskede par. Parene utvikler et robust samarbeid, genuin kjærlighet, og det fungerer fint for begge parter.

Gjestfrihet og raushet er nærmest obligatorisk innen vår kultur.

Det er jo ikke nødvendigvis enkelt å finne en partner i dagens samfunn, så for disse parene har denne modellen vært en positiv kraft som gjorde det lettere å finne frem til et felles mål for forholdet.

Jeg vil hylle de norsk-pakistanere som er synlige forbilder og representerer oss godt innenfor det norske samfunnet. Vi har blant andre Wasim Zahid, Shazia Majid, Raganor, Zeeshan Anwar, Ayaz Hussain, Deeyah Khan og mange flere eksempler.

Man finner oss i alle farger og kulturelle klær. Jeg elsker å bruke klesplagget shalwar kameez i offentligheten, selv om andre synes det er litt kleint.

Mange av oss er gjerne utadvendte og er ikke sjenerte for å kalle hverandre for søster, tante, onkel, eller andre respektfulle titler.

Selv får jeg ikke lov til å avvise hyggelige eldre som tilbyr meg skyss dersom vi skal samme vei. Jeg får heller ikke lov til å løfte en finger i Pakistan før familien min skal ordne sjåfør, mat, drikke eller klær til meg.

Gjestfrihet og raushet er nærmest obligatorisk innen vår kultur.

På lik linje med andre, anerkjenner jeg utfordringer innenfor miljøet vårt – men jeg vil sette søkelys på styrkene våre; som gjestfrihet, respekt, og sunne familieverdier.

Det får vi ikke anerkjennelse for.