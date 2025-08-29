Staten bør ikke bruke fellesskapets penger til å opprettholde et virkelighetsbilde som er uvitenskapelig, usannsynlig og logisk bristende, skriver Lars Alm. Illustrasjonsfoto fra Rødtvedt kirke. Javad Parsa / NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Lars Alm. Privat

Regjeringen har nylig lagt frem en strategi for å styrke motstandskraften mot desinformasjon. Det er et riktig og viktig initiativ. I en tid der falske nyheter og konspirasjonsteorier kan undergrave både demokrati og tillit, trenger vi kildekritikk og etterprøvbare fakta mer enn noen gang.

Men her oppstår et paradoks: Staten deler hvert år ut store summer i statsstøtte til trossamfunn – organisasjoner som sprer påstander som ikke kan etterprøves eller dokumenteres.

Den norske kirke er den største mottakeren, men også andre religiøse samfunn nyter godt av ordningen.

Når religiøse institusjoner forkynner at vann ble til vin, at døde sto opp av graven, at engler følger oss eller at bønn kan endre naturlover, så er det i praksis påstander uten bevis. Jeg tror de fleste troende mener dette oppriktig. Men det gjør det ikke mer sant.

Hvis tilsvarende udokumenterte påstander ble fremført av andre aktører – utenfor religion – ville vi krevd dokumentasjon. Hvorfor skal religionene ha et fripass?

Tro i religiøs forstand er ikke kunnskap. Tro handler nettopp om å akseptere noe som sant uten bevis. Det er legitimt at enkeltpersoner velger å tro. Men staten bør ikke bruke fellesskapets penger til å opprettholde et virkelighetsbilde som er uvitenskapelig, usannsynlig og logisk bristende.

Det er også et spørsmål om prioriteringer. Midlene som i dag går til trossamfunn kunne gjort større nytte i andre sektorer: styrking av skole og forskning, helsetjenester, barnevern, klimatiltak eller initiativer for kritisk tenkning og ytringsfrihet.

Hvis regjeringen virkelig mener alvor med kampen mot desinformasjon, må den også våge å ta debatten om de religiøse særordningene.

Vi kan ikke i fullt alvor si at vi bekjemper feilinformasjon, samtidig som vi subsidierer organisasjoner som lever av å formidle udokumenterte mirakler og myter.

Det handler ikke om å nekte mennesker å tro. Men det handler om at trossamfunn, som alle andre, må finansiere sin virksomhet selv.

Staten skal ikke være sponsor for overtro.