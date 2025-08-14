Hvordan kan du hjelpe en student?

Å huse en student trenger ikke å være vanskelig, skriver Per-Arne Horne. Dejan Marjanovic / iStockphoto

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Per-Arne Horne. DiBK

Livet endrer seg, og bruken av våre egne kvadratmeter endrer seg også.

Har du fått et ledig soverom eller areal i huset som enkelt kan gjøres om til en hybel, vil noen garantert sette pris på at du tar deg bryet.

Enten du har en leilighet, hybel eller et rom, så er dette et godt tidspunkt å komme i gang med utleie. Å huse en student trenger ikke å være vanskelig.

Her er mine råd til deg som har lyst til å leie ut:

Dette kan du leie ut: Bor du i nærområdet til et studiested, kan dine ledige kvadratmeter være attraktive å leie for en student. Du kan leie ut et rom, en leilighet eller et hus. Dersom du leier ut et enkelt rom må du sørge for at leietakeren din får tilgang til bad og toalett i huset eller leiligheten. Den som leier må også få bruke kjøkkenet, hvis ikke du har installert et eget hybelkjøkken i rommet du leier ut.

Lykke til!