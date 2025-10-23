Hvor skal vi gjemme oss når sirenene uler?

Her hjemme vet knapt noen hvor nærmeste tilfluktsrom er – eller om det i det hele tatt fungerer, skriver Ubah Aden. Lise Åserud / NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ubah Aden. Sturlason

Ifølge Oslo kommune består over 70 prosent av byens boliger av blokkbebyggelse. Det vil si at hundretusener bor i blokkleiligheter der beboerne i liten grad har tilgang til egne kjellere eller tilfluktsrom.

I bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand og Østensjø finnes det til sammen bare to offentlige tilfluktsrom med kapasitet til rundt 12.000 personer – langt under befolkningen på over 140.000.

Mange står derfor uten reell tilgang, og usikkerheten om hvor man faktisk skal søke ly er stor.

For eldre på sykehjem, barnehagebarn, skoleelever og mennesker med funksjonsnedsettelser finnes det ingen realistisk plan. De kan ikke bygge egne bunkere eller fylle garasjen med nødrasjoner. De må stole på staten.

Men staten har mistet oversikten. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) dekker fungerende tilfluktsrom i dag bare rundt 45 prosent av befolkningen. Mange brukes som lager, arkiv eller treningsrom.

Når vi ser bilder fra Ukraina eller Israel, hører vi folk si: «Bomberommene reddet livet mitt.» Her hjemme vet knapt noen hvor nærmeste tilfluktsrom er – eller om det i det hele tatt fungerer.

Det som en gang var en nasjonal sikkerhetsstruktur, er blitt et symbol på selvbedrag. Vi tror vi er trygge, men tryggheten finnes ikke lenger i praksis.

Sivilforsvaret anslår at de nær 20.000 tilfluktsrommene i Norge rommer rundt 2,5 millioner mennesker – under halvparten av landets innbyggere. En kartlegging fra Menon Economics viste at 57 prosent av Oslos barneskoler ikke har, eller ikke vet om de har, tilgang til tilfluktsrom. Mange er stengt, utdatert eller omgjort til andre formål.

Da Norge bygde sine rom under den kalde krigen, var trusselen konkret og kom ovenfra. I dag kommer den også innenfra – gjennom strømnettet, satellittene, algoritmene og infrastrukturen som holder samfunnet i gang.

Vi har bygget et digitalt samfunn uten analoge nødutganger.

Murvegger beskytter ikke mot systemkollaps. Det trengs et sikkerhetsapparat som tåler at hele samfunnet rystes samtidig.

Et samfunn hvor transport, strømforsyning og kommunikasjon er nesten fullstendig elektrifisert, står uten beredskap den dagen strømmen forsvinner. Vi har bygget et digitalt samfunn uten analoge nødutganger – det er som et hus uten rømningsvei.

Samtidig vokser en annen, mer håndfast trussel, atomvåpenkappløpet. Atomtrusselen er ikke et minne fra den kalde krigen, men en realitet i dag.

Russland har opphevet restriksjoner på mellomdistansemissiler og viser muskler i Zapad 2025-øvelsene. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) advarer om at verden står midt i et nytt atomkappløp, mens Irans svekkede samarbeid med IAEA viser hvor skjøre de internasjonale kontrollregimene er.

I Sør-Asia ble vi nylig minnet om hvor raskt konflikter kan eskalere mellom atommakter, da Pakistan etablerte en egen rakettstyrke etter mai-konflikten med India.

Selv et begrenset atomangrep – enten i Europa eller Midtøsten – vil ikke bare ramme slagmarken. Radioaktiv spredning, panikk og matkriser vil raskt kunne krysse grenser og rive ned samfunn langt unna.

Likevel reduseres den norske beredskapsdiskusjonen til vannkanner og jodtabletter. Vi forbereder oss på uker i mørket – men ikke på minutter i panikk når alarmen går.

Dagens kriger starter sjelden med eksplosjoner, men med tastetrykk. I Ukraina ble strømnettet og helsevesenet lammet av cyberangrep før det første missilet ble avfyrt. I Norge har både Stortinget, kommuner og kraftselskaper vært mål for digitale angrep.

Hvem faller utenfor når krisen kommer?

Når strømmen forsvinner, forsvinner alt – lys, varme, betalingssystemer, informasjon og kommunikasjon. Da hjelper det lite med vannkanner og knekkebrød. dersom man ikke vet hvem man kan stole på.

Vi har bygget et samfunn der alt fra ambulanser og banktjenester til varslingssystemer avhenger av strøm og nett. Samtidig advarer Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i «Risiko 2025 – Et sikkert Norge i en usikker verden» om at cyberangrep er blitt «hverdagskost», og at kraft- og kommunikasjonssektoren er blant de mest utsatte.

Dette er ikke bare et teknisk problem. Det er et demokratisk problem. For hvem faller utenfor når krisen kommer? De som ikke har appen, strømmen eller språket til å forstå varslene.

Vi står i fare for å skape et samfunn der trygghet blir like skjevt fordelt som alt annet.

Forskning fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser at tillit til myndigheter er den viktigste faktoren i effektiv krisehåndtering.

Finland – som har tilfluktsrom med kapasitet for nesten hele befolkningen, ifølge en artikkel i The Defense Post, er også et av landene i verden med høyest samfunnstillit. Det er ingen tilfeldighet. Der beredskap er konkret og synlig, oppleves staten som til stede.

Tillit bygges likevel ikke bare ovenfra, men mellom mennesker. Under pandemien spilte frivilligheten og sivilsamfunnet en avgjørende rolle i å formidle myndighetenes råd på språk folk forsto, og i å forebygge både smitte og frykt.

Den erfaringen må ikke gå tapt. Frivillige nettverk og lokale foreninger må gjenaktiveres før neste krise, ikke først når den rammer. For uten befolkningen selv som medspiller, har ingen beredskap legitimitet eller rekkevidde.

Norge trenger derfor en nasjonal tilfluktsstrategi som tenker større enn betong og metall. Vi må oppgradere gamle rom, bygge nye der folk bor tett, og etablere åpne digitale oversikter.

Men strategien må også inkludere digital trygghet: Varslingssystemer som fungerer uten strøm og nett, informasjon på flere språk og kanaler, og reell planlegging for barnehager, skoler og institusjoner.

Trygghet er ikke bare et spørsmål om fysisk beskyttelse – det er et spørsmål om samfunnets evne til å beskytte sine borgere i en tid der truslene har flyttet seg fra bomber til biter, og fra betong til tillit.

For hva er egentlig verdien av en stat – hvis den ikke kan beskytte sine borgere når alarmen går?