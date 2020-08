Er det fordi vi er kvinner at vi taper i norsk helsetjeneste?

1. januar 2021 åpner Sverige sitt fjerde senter for endometriose, for å kunne tilby avansert endometriosekirurgi. I Norge krangler vi fortsatt om ett norsk senter skal ligge ved Oslo Universitetssykehus – og helsetoppene blir ikke enige.

Hvem taper på dette? Jo kvinnene!

Kvinner lider, menn dør skrev vår eneste professor i kvinnehelse Berit Schei i boken «Folkehelse i et kjønnsperspektiv» som kom i 2007. Forståelse av kjønn er viktig for at menn og kvinners helsetilstand blir tatt like alvorlig.

I den forstand er det like viktig å ta hensyn til likheter mellom kjønnene som ulikhetene mellom dem påpekte hun.

Det er betimelig derfor nå å spørre seg – er det fordi vi er kvinner at det ikke blir en løsning på hvor et nasjonalt senter for endometriose og adenomyose geografisk skal ligge?

Usexy diagnose

Er det fordi disse lidelsene og sykdommene som kun kvinner lider av, ikke har noe status? Bare ulidelige smerter som gjør at du ikke lever normalt, så store blødninger at du blør gjennom bind, undertøy og madrasser, og så oppblåst i magen at selv ikke gravidbuksa passer – selv om du ikke er gravid.

Og kanskje blir du det aldri heller. TV 2, blant annet, har i flere artikler dokumentert hvordan disse kvinnene har det, senest i mars.

Er det fordi mye medisinsk forskning i hovedsak bygger på mannen som norm, at grunnforskningen fortsatt gjøres på hanndyr, og at sykdommer som i størst grad rammer menn får mer oppmerksomhet enn sykdommer der kvinner er i flertall?

Hva er det som gjør at kunnskap og kompetanse på endometriose og adenomyose mangler hos de fleste spesialister, og at du kan gå opptil 7 år før du får en diagnose?

Jo da, vi vet at det er vanskelig å sette en diagnose, men likevel.

Er ikke sykdommen viktig nok? Sexy nok?

I kampens hete om hvor et slikt senter skal ligge i Norge åpner altså Sverige sitt fjerde senter i Skåne som skal tilby avansert endometriosekirurgi.

Endometriose er nok for mange en ukjent sykdom. Men den koster altså samfunnet 13 milliarder kroner årlig, ifølge en svensk undersøkelse og det er vel en av grunnene til at svenskene har forstått at noe må gjøres.

Kvinnene er nemlig storforbrukere av helsetjenester, med opptil 38 sykedager i året.

Vi trenger et endometriosesenter i Norge

Ikke så mange er spesialister på feltet. Men gynekolog Tina Tellum ved Kvinneklinikken OUS er en av dem som vet og kan mest om disse sykdommene. Hun tok doktorgrad på feltet i 2019 med midler fra Sanitetskvinnene og forsker nå mer.

Hun sier: Endometriose er en tilstand der livmorslimhinner begynner å vokse utenfor livmoren, på innsiden av eggleder, eggstokkene, i bukhinnen, tarmen, urinblæren og til og med i lungene. Adenomyose har symptomer som likner, men her vokser slimhinnen inn i livmorveggen.

Etablering av en nasjonal behandlingstjeneste forutsetter konsensus.

Brukerrådet på Kvinneklinikken, Endometrioseforeningen og Norske Kvinners Sanitetsforening, som er Norges største kvinneorganisasjon med 42.000 medlemmer, har tidligere støttet etablering av et senter i Oslo, ved OUS. En nasjonal behandlingstjeneste med ikke bare kirurger, men også sexolog, sosionom, psykolog, smerteteam.

Kvinnen det gjelder trenger sårt et dedikert senter som kan tilby avansert tverrfaglig behandling for dem med de mest avanserte og kompliserte tilstandene.

Hvor lenge skal vi vente?