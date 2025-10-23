Hvor lang tid kan det ta å bytte shorts?

Veronica Kristiansen, her med ballen i kamp for klubblaget Györ, er blant spillerne som reagerer kraftig på at håndballkvinner tvinges til å spille i hvit shorts. Foto: Attila Kisbenedek, AFP/NTB

Kaj-Martin Georgsen. Foto: CARE Norge

Norske håndballkvinner vil slippe den hvite shortsen. Grunnen er enkel: På hvite klær synes alt med en gang, også mensen. – Jeg hater hvite shorts, sier landslagsspiller Veronica Kristiansen til NRK.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) vil ikke imøtekomme håndballkvinnenes ønske om å slippe hvite shorts, slik de skandinaviske landene har bedt om.

Flere uker før VM, sier de at det ikke er tid nok til å behandle saken. Dette selv om en intern arbeidsgruppe har diskutert spørsmålet siden 2023.

Men ærlig talt: Hvor lang tid tar det å lytte til kvinnene og bytte shorts?

Håndballkvinnene skal kjempe om seier på banen, ikke mot urett som rammer dem fordi de er kvinner. De hvite shortsene blir et sterkt symbol på hvordan hindringer som kan løses, blir store og en unødvendig innskrenking av kvinners frihet og mulighet til å gjøre jobben sin.

Norske stjerner som Veronica Kristiansen, Henny Reistad og Nora Mørk har alle delt sin frustrasjon: «Det er ubehagelig og kvinnefiendtlig».

Norges Håndballforbund (NHF), sammen med Sverige og Danmark, har sendt et brev til Det internasjonale håndballforbundet med et klart forlangende: Fjern kravet om hvite shorts helt.

Når kvinnelige toppidrettsutøvere sier at draktreglene hindrer dem fra å prestere og å gjøre jobben sin, og svaret er «vi har ikke tid» – da er det et tegn på en kultur der kvinners stemmer fortsatt veier for lite.

Banen er arbeidsplassen deres. I alle andre yrker har arbeidsgiver et ansvar for å tilrettelegge – også for biologiske forskjeller. At IHF ikke gjør det samme, sender et signal langt utover håndballen: Kvinners behov er fortsatt sekundære.

Draktkravene står frem som nok et typisk eksempel på hvordan diskriminerende praksiser opprettholdes fordi viljen til å fjerne dem ikke er til stede.

I den store kampen for å bekjempe urett mot kvinner globalt, er håndballdraktene et symbolsk pust i sivet. Men det føyer seg inn i rekken av hindringer for kvinners frie liv og utfoldelse – som ofte har samme opprinnelse: Kvinners stemmer blir ikke lyttet til.

Når kvinner sier ifra, blir svaret altfor ofte: «Dette tar vi senere».

Men slike utsettelser er ikke nøytrale – de opprettholder ulikhet. Det gjelder på kontoret, i forhandlingsrommet – og på håndballbanen.

At den internasjonale håndballen, der kvinnelige spillere er forbilder for jenter som vokser opp, ikke tar en diskriminerende praksis på alvor, er nedslående.

Kampen for likestilling stopper ikke ved landegrenser. Små symboler – som fargen på en shorts – kan vise store forskjeller i makt og respekt.

Når kvinner i Norge tar kampen for rettferdige draktregler, står de side om side med kvinner i andre land som kjemper for sin rett til trygghet, utdanning og verdighet. Det handler om den samme tingen: Retten til å bli hørt og tatt på alvor.

Midt i VM-finalen burde ingen spiller tenke på shortsfargen. De burde tenke på skuddet, på seieren, på nasjonens jubel. IHF har en mulighet nå: Lytt til kvinnene, fjern kravet om de hvite shortsene.

For i bunn og grunn handler ikke dette om shorts – det handler om å gi kvinner arbeidsro på jobben.

Nok en gang: Det kan da ikke ta så lang tid å bytte shorts?