Hvor har fagforeningene blitt av når rasisme koster liv?

Ville Tamima levd i dag om hun het Kari? Spørsmålet er ubehagelig, men det kan ikke ties i hjel, skriver Ubah Aden. Bildet er fra rosetoget og markeringen på Youngstorget i Oslo søndag. Foto: Javad Parsa/NTB

Mange av oss gjør alt som kreves av oss. Vi lærer språket, tar utdanning, bygger kompetanse, betaler skatt og deltar. Likevel holdes terskelen til arbeidslivet så høy at mange aldri slipper inn. Navnet vårt er for fremmed. Huden for mørk.

Når arbeid uteblir, mister familier den økonomiske tryggheten. Økonomisk utrygghet blir til utenforskap, og utenforskap trekker ungdom inn i destruktive miljøer.

Ironien er brutal. Uten jobb anklages vi for å tære på velferden. Finner vi lykken i utlandet, stemples vi som utakknemlige. Uansett hva vi gjør, blir vi definert som et problem.

Dette skjer mens Norge roper etter hender. I helsesektoren. I skolene. I barnehagene. I eldreomsorgen. Likevel velger landet å overse de kvalifiserte menneskene som allerede er her. Andre land gjør det motsatte.

Canada har hentet inn titusenvis av fagfolk, anser dem som gull verdt, og bygger økonomien på deres innsats. Norge? Vi ser den samme kompetansen som en byrde.

Og likevel; mange med minoritetsbakgrunn blir. De kunne valgt ikke å jobbe. De kunne reist tilbake eller videre. Men de blir. Ikke fordi de føler en plikt til å være takknemlige, men fordi de vil bidra. Fordi de vil styrke fellesskapet vi alle er avhengige av. Når disse menneskene møtes med stengte dører, sjikane og hat – da burde alarmklokkene ringe.

Fagbevegelsen, som historisk har vært velferdens vokter, har et ansvar den altfor sjelden tar.

For dette handler ikke bare om arbeid. Det handler om liv. Når økonomisk utestengelse møter rasisme, blir konsekvensene dødelige. Og det er fagbevegelsen som burde ha eid denne debatten – om de uutnyttede ressursene blant innvandrere og om rekrutteringsbarrierene i arbeidslivet.

Samtidig vokser kreftene som fremstiller innvandrere som en trussel. Når disse stemmene får stå uimotsagt, blir retorikken bensin for hatet. De gjør forskjeller farlige og naboer til fiender.

Når politikere og kommentatorer omtaler oss som en byrde, legitimeres forakten – og tryggheten til dem som allerede lever med frykt, smuldrer.

Å la minoritetskvinner stå uten arbeid er ikke bare et individuelt tap. Det er et svik mot selve likestillingsprosjektet.

Dette er ikke bare politikkens ansvar. Fagbevegelsen, som historisk har vært velferdens vokter, har et ansvar den altfor sjelden tar. Historisk sto den i front for arbeidernes rettigheter. Den kjempet for kvinnelønn, arbeidsmiljø og velferdsordninger. Den visste at uten økonomisk selvstendighet finnes ingen reell frihet.

Men når mørkhudede arbeidstakere møter stengte dører, når minoritetskvinner spyttes på, slåss mot trakassering og ender i uføretrygd etter en utrygg arbeidshverdag – da er stillheten øredøvende.

Denne tausheten er ikke nøytral. Den gir uretten spillerom og river i selve fundamentet solidariteten skulle hvile på – både den fagbevegelsen er satt til å forsvare, og det hele fellesskapet bygger på.

Hvor er denne innsikten når minoritetskvinner stenges ute? Når de presses inn i økonomisk avhengighet, blir de mer sårbare for vold, sosial kontroll og undertrykking.

Likevel er deres stemme nesten fraværende på fagbevegelsens talerstoler.

Har ikke de samme krav på rettferdighet som alle andre kvinner før dem?

Når minoritetskvinner utestenges fra arbeidslivet, er det ikke bare enkeltpersoner som sviktes. Det er likestillingsprosjektet som undergraves – det samme prosjektet fagbevegelsen en gang bar frem.

Samtidig er minoritetskvinner fanget i et paradoks. De er overrepresentert i høyere utdanning, men også i arbeidsledighet og utenforskap.

Tamima var alt integreringspolitikken ber oss om å være: Utdannet, i arbeid, en bidragsyter.

Ifølge SSB og IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) tar flere unge kvinner med innvandrerbakgrunn høyere utdanning enn majoritetsungdom, men møter samtidig en ledighet som er to til tre ganger høyere.

Denne mangelen på fotfeste gjør dem økonomisk sårbare. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har dokumentert (2023) at voldsutsatte generelt ofte har svakere økonomiske ressurser enn andre (NKVTS 2023).

Samtidig viser en rapport (2019) fra IMDi i samarbeid med NKVTS at kvinner med innvandrerbakgrunn i større grad utsettes for negativ sosial kontroll og vold.

Det som skulle gi selvstendighet og frihet, blir i stedet en vei inn i avhengighet og utrygghet. Å la minoritetskvinner stå uten arbeid er ikke bare et individuelt tap. Det er et svik mot selve likestillingsprosjektet.

Skal vi fortsette å bære kistene til unge mennesker, drept fordi de har «feil» navn, hudfarge eller tro, spør Ubah Aden. Bildet er fra begravelsen til Tamima Nibras Juhar på Alfaset gravlund fredag i forrige uke. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

For likestilling uten økonomisk selvstendighet er bare ord – og når fagbevegelsen ikke tar denne kampen, lar den et grunnleggende frihetsprinsipp forvitre.

Det som tok livet av Tamima er ikke et isolert hat, men et mønster. Et mønster vi også ser når minoriteter forsøker å finne sin plass i arbeidslivet – og møtes med stengte dører.

Drapet på Tamima minner oss om alt dette. Hun ble drept fordi hun var minoritetskvinne, mørkhudet og muslim – men også fordi samfunnet ikke så henne som fullt ut beskyttelsesverdig.

Trygghet kan ikke forhandles. Rasisme kan ikke møtes med stillhet. Solidaritet kan ikke være valgfritt.

Likevel var hun alt integreringspolitikken ber oss om å være: Utdannet, i arbeid, en bidragsyter. Hun var en av de få som klarte å knuse glasstaket og finne veien inn i et arbeidsliv som for mange fortsatt er stengt.

Og nettopp derfor er ansvaret så tungt. Når en kvinne som både hadde utdanning, jobb og vilje til å bidra likevel blir stående alene, er ikke sviket bare personlig. Det er kollektivt.

Da må også fagbevegelsen se seg selv i speilet. For hvis solidariteten ikke favner Tamima, hva er da igjen av selve løftet om fellesskap og rettferdighet?

Ville Tamima levd i dag om hun het Kari? Spørsmålet er ubehagelig, men det kan ikke ties i hjel. For ord skaper virkelighet. Ord koster liv. Tamima advarte. Hun ropte. Hun ble ignorert. Nå er hun død.

Norge står ved et veiskille. Skal trygghet være et privilegium for noen – eller en rett for alle? Skal vi fortsette å bære kistene til unge mennesker, drept fordi de har «feil» navn, hudfarge eller tro? Eller skal vi endelig handle?

Trygghet kan ikke forhandles. Rasisme kan ikke møtes med stillhet. Solidaritet kan ikke være valgfritt.

Hvis vi tier, dør flere. Hvis vi handler, kan liv reddes. Valget er vårt, og det kan ikke utsettes.