– Hvis de sender meg tilbake til Afghanistan, betyr det døden

Kvinnerettighetsaktivisten Humaira trygler. Hun er på et interneringssenter i Pakistan og frykter å bli deportert til Afghanistan med sine små barn. Hun vet godt hva som venter dem om de blir sendt tilbake.

Da Taliban tok over makten i Afghanistan i 2021 var Humaira en av kvinnene som arrangerte protester mot det kvinnefiendtlige regimet. Mens hun bar sitt første barn, ble truslene fra Taliban så alvorlige at flukten til Pakistan ble eneste mulighet.

Humaira er en del av 60 kvinnerettighetsaktivister som den ideelle organisasjonen Avaaz mener er i stor fare om de blir sendt tilbake til hjemlandet. To tredjedeler av aktivistene har allerede blitt torturert, voldtatt eller fengslet av Taliban.

I oktober 2023 startet Pakistanske myndigheter en deporteringsplan rettet mot afghanske flyktninger og migranter i landet. Siden har over 950,000 afghanere blitt deportert eller returnert.

Det er dokumentert at pakistansk politi har brutt seg inn i afghanske hjem, pågrepet og mishandlet flyktningene, samt ødelagt eller beslaglagt oppholdstillatelser før flyktningene blir tvangsreturnert.

– Vi inngår ingen kompromiss når det gjelder ulovlige flyktninger. Vi vet hvem som oppholder seg ulovlig i Pakistan. De vil bli pågrepet og deportert, sa Pakistans innenriksminister, Sarfraz Bugti, til The Guardian.

Deporteringsplanen består av tre deler: Først krevde myndighetene at afghanere uten identitetsdokumenter skulle returneres, etterfulgt av afghanere registrert hos myndighetene. Nå er planen i tredje og siste fase. Det innebærer å sende ut afghanere med flyktningstatus.

Dette er gruppen FNs flyktningorganisasjon (UNHCR) anser for å være i særlig høy risiko for å bli torturert eller drept om de blir sendt tilbake.

Pakistans deporteringsplan har fått sterk internasjonal kritikk. Mens kritikken stormer, svikter likevel det internasjonale samfunnet i å bistå Pakistan med økonomisk støtte og å fordele ansvaret for de afghanske flyktningene.

UNHCR anslår at hele 215,000 flyktninger i Pakistan trenger akutt beskyttelse i et trygt tredjeland – blant dem er kvinnerettighetsforkjempere, journalister, kvinner og jenter, samt ansatte i den amerikansk-støttede regjeringen Taliban styrtet. Dette er flyktninger som verken får hjelp eller beskyttelse der de er. Nå venter de på å bli overført som kvoteflyktninger til et nytt land.

Det viser seg å være nytteløst. Land som tidligere har lovet å gi afghanske flyktninger i Pakistan en ny start, slik som Tyskland og USA, trekker seg nå fra sine forpliktelser. Igjen står tusenvis av afghanere i limbo, fullstendig prisgitt vestlige lands engasjement og velvilje.

Også Norge har kuttet kraftig i antall kvoteflyktninger, og godtar nå bare 250 flyktninger på verdensbasis. Dette står i strid med Arbeiderpartiets partiprogram som slår fast at Norge skal prioritere flyktninger gjennom FNs kvotesystem.

Hvor er solidariteten for afghanske kvinner og barn? For journalister og aktivister som har kjempet for et rettferdig samfunn i Afghanistan, hvor også kvinner har en stemme og et verdig liv?

For Humaira måtte det bestikkelser til før hun og barna ble løslatt fra interneringssenteret i Pakistan. Senere ble familien igjen forsøkt pågrepet, og mens politiet omringet huset, måtte de gjemme seg på taket i timevis.

Konsekvensene om de hadde blitt deportert er fatale.

– Taliban har registrert meg og min aktivisme. Det er ingen plass for kvinner som meg. Hvis de sender meg tilbake til Afghanistan, betyr det døden. Jeg kan ikke reise dit med barna mine, forteller hun til Aljezeera.

Historisk sett er Pakistan et av landene i verden som har gitt opphold til flest flyktninger. Millioner av afghanske flyktninger har bodd i Pakistan de siste 40 årene. De er blitt møtt som brødre i humanitær nød, bundet sammen av felles tro og kultur.

Nå er solidariteten borte.

Afghanske flyktninger får nemlig skylden for de mange terrorangrepene og den svekkede sikkerhetssituasjonen i landet – angrep som utføres av Taliban og andre opprørsgrupper. Pakistan hevder at det ikke finnes flyktninger i landet, og omtaler dem i stedet som «ulovlige innvandrere».

Internasjonale organisasjoner og FN-organer har fordømt de ulovlige deporteringene og krevd at myndighetene respekterer prinsippet om non-refoulement . Det er et grunnleggende menneskerettighetsprinsipp som forbyr land å returnere personer til steder hvor de risikerer å bli forfulgt eller drept. Dette prinsippet bryter Pakistan.

Den pakistanske deporteringsplanen er nå i tredje og siste fase. Hver dag tvangsreturneres tusener av flyktninger til et hjemland med kjønnsapartheid og en voksende humanitær krise. Hva vil skje med kvinner som Humaira?