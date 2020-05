Innlegget er skrevet av Zdena Cervenka, nestleder Søndre Nordstrand MDG, medlem komiteen for miljø, samferdsel og byutvikling i Søndre Nordstrand, Per-Anders Hansen, folkevalgt for MDG til bydelsutvalget i Søndre Nordstrand, Kyrre Johansson, leder Søndre Nordstrand MDG, Merete Røsvik, leder Østensjø MDG, Julie Ness, gruppeleder bydelsutvalget Østensjø MDG, Asle Røhne Rossavik, leder Nordstrand MDG, Einy B. Langmoen, talsperson Nordstrand MDG, Hans A. Borgen, nestleder Nordstrand MDG

Hvervenbukta er en perle, møysommelig opparbeidet med sandstrand, pene rullesteiner, gressmatter og grillområder. Her kan store deler av byens befolkning – fattig som rik, enslige og familier – nyte late dager med bølgeskvulp, lek og bading i nærhet til den fantastiske Oslofjorden vår.

Kort sagt er området et svært verdifullt lavterskeltilbud for titusenvis, også langt utenfor Søndre Nordstrand, ja til og med Oslo.

Noen mener at det ikke lenger skal være slik, at området skal forringes for de mange til fordel for de få. I disse dager legges det ut et planforslag for området hvor man tenker å bygge båthavn like sør for badeplassen, rett ut fra Ljansbruket. 350 båter skal få plass her hvis planene blir vedtatt.

I området er det allerede en båthavn, slik at om denne nye blir bygget vil det til sammen være 700 båter tett på området.

Risikoanalysen og konsekvensutredningen underspiller viktige faktorer. Man hopper bukk over redusert mulighet for å bade og fiske, bare et steinkast unna de to hovedstrendene i Hvervenbukta.

Man berører ikke forurensningen som kommer av drønnende båtmotorer som forstyrrer bølgeskvulpet. Man nevner ikke at industrielle moloer, flytebrygger og plastbåter forstyrrer utsikten til en idyllisk fjord. At inntil 700 båter skal kjøre tett på land på utfartsdagene, der våre barn bader, er visstnok ikke et alvorlig problem som truer badelykke og rekreasjon.

Store deler av Ringskjærkollen skal sprenges bort, men det er vel bare prisen Søndre Nordstrand må betale for en båthavn.

Misforstå oss rett. Vi synes det er flott at folk vil komme seg ut i naturen, nydelig at folk nyter sol og varme dager på fjorden. Men det er en luksus for de få.

Her i Søndre Nordstrand er det få som har råd og tid til å holde seg med båt og båtplass. Særlig når det bygges en havn som trenger så teknisk avanserte løsninger at fellesskapet må betale for deler av den om havnen skal bli realisert.

Det er et forslag om delvis privatisering i det offentlige rom, for fellesskapets midler, samtidig som fellesskapet betaler med forringede rekreasjonsmuligheter.

Det er et forslag om å tilrettelegge for de få og velbemidlede. Men samtidig tar det fra alle. Det er selvsagt snakk om kroner og øre, men enda mer – og viktigere – verdiene som ligger i gratis aktivitetstilbud, frisk luft og muligheter til trygt å plaske og bade i rent sjøvann.

Det er småfugler og dyrs hekke- og fødeplasser og det er urørt natur som er den virkelig store prisen. Disse verdiene er truet av dette planforslaget.

De investeringene fellesskapet allerede har gjort i området vil i stor grad være tapt.

Fylkesmannen har påpekt at rekreasjonsområdet i Hvervenbukta er et unikt og sjeldent friområde nær sjøen og derfor verdifull. Vi er enig med fylkesmannen.

Utbygging her vil stride mot allmennhetens interesser. Vi krever at planene avvises. Kapasiteten i Hvervenbukta er for lengst sprengt.

Vi mener at eventuelle midler tiltenkt prosjektet heller bør investeres i å utvikle og verne om lavterskeltilbud, rekreasjonsmuligheter for alle og fortsatt bevaring av Hvervenbukta som det fantastiske utfluktsstedet det er.

Bygg gjerne en tursti til Ingierstrand slik det også nevnes i planforslaget, men bruk pengene slik at den blir tilpasset naturen den er ment å vise frem. La ikke de velbemidlede, private interessene, ødelegge fellesskapets verdier.