Hvem har rett til å sette spor?

Den samme sprayboksen kan være både kriminalitet og kultur, alt etter hvem som holder den – og hvem som har gitt tillatelsen, skriver Jarl Goli. Bildet er fra en kontorbygning i Møllergata i Oslo sommeren 2024. Bygget skulle rives og graffitikunstnere fikk fritt spillerom. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jarl Goli, pensjonert kunstner. Foto: Privat

Graffiti slettes som hærverk, men gatekunst feires med millionstøtte. Når kommunen deler ut utsmykningsoppdrag, handler det ikke bare om estetikk, men om politikk og makt.

I Brescia går en mann under navnet Ghost Pitùr rundt om natten. Han maler ikke nye bilder, men fjerner gammel graffiti, tagging, spor av opprør og eiendomsmarkeringer.

Eiendomsskatten er han ikke opptatt av. Med rullen i hånden gjør han veggene nøytrale igjen. Han kaller det en kjærlighetshandling til byen for å gi den frisk hud.

Annonse

Men hvem har egentlig rett til å sette spor i et byrom?

I Oslo har dette vært en politisk kamp i flere tiår. På den ene siden renses vegger systematisk for ulovlig graffiti. På den andre siden investerer kommunen millioner i kuraterte gatekunstverk, som hylles og fotograferes av turister som gis benker å sitte på ved Kalbakken til 1,4 millioner kroner.

Den samme sprayboksen kan altså være både kriminalitet og kultur, alt etter hvem som holder den – og hvem som har gitt tillatelsen. Så hvem er den folkevalgte ombudsmannen eller -kvinnen som har et politisk ansvar her i Oslo?

Og her blir spørsmålet akutt: Hvem gis egentlig utsmykningsoppdragene som skal forskjønne byen? I et lukket rom, fargelagt av venner og kameraderi for de få utvalgte?

Annonse

Vi ser det i gigantprosjektene i Bjørvika, der bygulvet er blitt et av Oslos mest kuraterte rom, fylt med internasjonalt anerkjente kunstnere. Vi ser det på Tøyen, der gatekunst er blitt brukt som politisk virkemiddel for å «løfte» bydelen – mens lokal ungdom fortsatt blir bøtelagt for tagging.

Og vi ser det i festivaler som Granittrock på Grorud, der profesjonelle gatekunstnere dekorerer vegger i samarbeid med kommunen.

Når en tagg blir slettet, slettes også en stemme – selv om den er rå, ubehagelig eller vanskelig å forstå.

Det er kunst, ja – men også maktutøvelse. Hvem blir valgt inn i denne rammen, og hvem blir stengt ute? Når byens fasader forvandles til gallerier i det offentlige rom, er det ikke lenger bare estetikk, men politiske prioriteringer forkledd som farger.

Graffiti er politikk. Det handler om makt over rommet. Om hvem som bestemmer hva som får stå, og hva som skal fjernes.

Annonse

Når en tagg blir slettet, slettes også en stemme – selv om den er rå, ubehagelig eller vanskelig å forstå. Når et veggmaleri får stå, er det fordi et byråd, en etat eller en kurator har gitt sin velsignelse.

Men denne dynamikken gjelder ikke bare murvegger. På Facebook-veggen vår skjer det samme. Der skrives det daglig i sprayens ånd taggede innlegg live – som korte rop, slagord, bannord, protester eller salg av kunst, produkter og tjenester.

Egotrippernes lekegrind. Politiske taggere fra spinndoktorene og kverulanter? Fotoalbum fra bestemor og nabokrangel.

Også her finnes det noen som visker vekk. Kommentarfelt lukkes, innlegg bak betalingsmurer i lokalaviser driver sensur – innlegg slettes, stemmer fjernes.

Annonse

Også her er spørsmålet: Hvem setter spor – og hvem har makt til å fjerne dem? Hvem får anledning til å henge bildene opp på veggen? Hvem tar dem ned og skjuler dem?

Kampen om sporene – om hvem som får sette dem, og hvem som fjerner dem – er en kamp om frihet.

I Oslo er det nå Anita Leirvik North (H) som har ansvaret for kulturpolitikken, som byråd for kultur og næring. Nasjonalt er det Lubna Jaffery (Ap), kultur- og likestillingsministeren. Som i årets valgkamp har vært taus. Fullstendig fraværende, spør du meg.

Men makten over ytringsrommet er aldri bare formell. Den utøves også av teknologiselskaper, redaksjoner, og de små algoritmene som bestemmer hva vi ser – og hva vi aldri får øye på.

#Ghostpitur sier han handler av kjærlighet. Han fjerner taggingen for at byen skal få puste.

Annonse

Men vi må spørre: Når vegger – enten av mur eller digitale koder – blir renset, er det da alltid av kjærlighet? Eller kan det også være kontroll?

Jeg undres bare. Jeg er tagget, men ikke taus. Delt og hel.

Kampen om sporene – om hvem som får sette dem, og hvem som fjerner dem – er en kamp om frihet. Veggene våre er aldri bare vegger som det henges ord og folk på. Eller hva nå.

Dette stortingsvalget har sagt nesten ingenting om offentlig forvaltning og makt i norsk kulturliv. Kunst på sprayboks er pynten på kaka.