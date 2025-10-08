Hva slags Norge vil vi etterlate til barnebarna våre?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tidligere i oktober kunne NRK, i samarbeid med NINA, ti europeiske mediehus og organisasjonen Arena for Journalism in Europe, avsløre at europeiske land bygger ned rundt 50 kvadratmeter natur og matjord hvert eneste sekund.

Ved hjelp av KI, og hundretusenvis av satellittbilder, anslår de at det er gjennomført rundt 150.000 inngrep i vernede naturområder over en periode på seks år.

Europa er i ferd med å skifte farge fra grønt til grått, og de intervjuede forskerne er krystallklare: Handler vi ikke nå, vil dette få enorme konsekvenser.

Annonse

Og Norge? Ja, vi er det landet som ofrer aller mest natur per person. Jeg håper Jonas Gahr Støre og ministrene hans har lest saken, og er klare til å handle. Dette kan ikke fortsette på deres vakt!

Over tid har vi mennesker spist oss inn i stadig mer av naturen vår. Bit for bit bygger vi ned hundremetersskoger, kystlandskap, myrer og fjellnatur. Litt etter litt svekker vi fremtidige generasjoners mulighet til små og store naturopplevelser.

Det mangler ikke på begrunnelser som skal få oss til å akseptere inngrepene. Hyttefelt og gondolbaner vil gi inntekter i kommunekassa. Næringslivet trenger energi for å vokse. Datasentre og næringsbygg kan skape nye arbeidsplasser.

Men, som forskerne NRK har snakket med påpeker: Det er velstand, ikke befolkningsvekst, som er hoveddriveren for naturtapet vi opplever i Norge og Europa. Den norske jumboplassen viser først og fremst at vi nordmenn er dårlige til å utnytte arealene våre, og at vi har tatt oss råd til å sløse med naturressursene våre.

Annonse

Naturkrisen er resultat av en rekke politiske avgjørelser som nedprioriterer naturen. Hver for seg kan utbyggingsprosjektene kanskje virke ufarlig, men den samlede belastningen er alarmerende.

Gang på gang vinner andre interesser over naturhensyn.

Vi kan ikke fortsette å erstatte frodige skoger med datasentre.

Det er ikke rart når 357 kommuner hver for seg skal ta stilling til ulike utbyggingsprosjekter – uten oversikt over det som rører seg i de 356 andre kommunene.

Dessuten er det lettere regne på de umiddelbare – og økonomiske – konsekvensene ved et utbyggingsforslag, enn den helhetlige og langsiktige situasjonen for naturen vår.

Annonse

Derfor trenger vi modige politikere som tør å sette naturen først, og aktiv politisk styring fra nasjonalt hold – også når det innskrenker kommunenes handlingsfrihet.

Da statsminister Jonas Gahr Støre troppet på, lovet han at natur og klima skulle være rammen for all politikk under hans ledelse. Likevel er vi på full fart feil vei.

Aldri før har vi hatt mindre inngrepsfri natur her i landet, og planene om ny utbygging er mange og omfattende. En fersk rapport fra Miljødirektoratet viser at kommunene har satt av 356 km² – et område større enn hele Hamar kommune – til næringsutbygging alene.

Så lite som 12 prosent av planene er lagt til allerede utbyggede områder, resten ligger i skog, myr og annen natur. I tillegg kommer planer om nye motorveier, kraftanlegg, og hytter – for å nevne noe.

Annonse

Nå er det på høy tid å dra hardt i bremsen.

Et grep vi vet vil monne, er å innføre krav om planvask og arealnøytralitet. Det vil si at kommunene må gjennomgå og reversere planlagte utbyggingsområder som er i konflikt med viktige natur- og friluftslivsverdier, og at det fremover skal være netto null tap av natur ved all utbygging.

Utbygging må dermed skje i områder som allerede er tatt i bruk, og hvis ikke må en kompensere for inngrepene ved å restaurere natur som i dag er ødelagt.

Heldigvis har Støre og regjeringen hans bred støtte, både i eget parti og i folket. I årets naturundersøkelse svarer hele 77 prosent at politikerne må gjøre mer for å stanse naturtapet, og Arbeiderpartiet har slått fast at de ønsker et nasjonalt mål om arealnøytralitet innen 2040.

Annonse

Vi kan ikke fortsette å erstatte frodige skoger med datasentre, og fjellnatur med hyttefelt. Når alt kommer til alt, handler dette om hva slags Norge vi vil etterlate til barnebarna våre.

Norge er verst i klassen. Slik kan vi vel ikke fortsette, Støre?