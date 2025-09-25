Hva lærte vi etter Benjamin, og før Tamima?

For oss som var på Benjamins alder da han ble drept, vekker TV-serien «Etter Benjamin» sterke minner, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser Emil Stenseth i rollen som Benjamin Hermansen. Monster/NRK

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Drapet på Tamima Nibras Juhar er et tragisk eksempel på at historien gjentar seg. Nok en gang har et ungt menneske med minoritetsbakgrunn blitt drept, i det som bærer preg av høyreekstrem motivasjon.

Vi har sett dette før: Med Arve Beheim Karlsen, med Benjamin Hermansen, på Utøya og med Johanne Zhangija Ihle-Hansen. Her står vi igjen.

Denne uken har dramaserien «Etter Benjamin» premiere på NRK. Den tar utgangspunkt i drapet på Benjamin Hermansen i 2001, et drap som rystet Norge og som mange trodde skulle markere et vendepunkt.

Annonse

Daglig leder Umar Ashraf og Sofia Rana, rådgiver på høyreekstremisme i Antirasistisk Senter. Avenew / Antirasistisk Senter

Serien tegner et nært og varmt bilde av samholdet på Holmlia, og skuespillerprestasjonene er sterke. For oss som var på Benjamins alder da han ble drept, vekker serien sterke minner.

Samtidig åpner serien opp for refleksjoner som ikke alltid har vært tydelige i offentligheten. Den minner oss om de ubesvarte spørsmålene fra den tiden: Hvordan kunne voldelige høyreekstreme miljøer operere så lenge? Hvorfor fikk hat og ekstremisme fotfeste i lokalmiljøer og institusjoner? Hvordan ble antirasister og de som sto imot nynazismen oppfattet og møtt av samfunnet?

Serien legger ikke ferdige svar i hendene våre, men inviterer til diskusjon om disse spørsmålene.

For serien oppfordrer oss til å ta diskusjonene om miljøet som faktisk sto bak, og hvordan samfunnet bagatelliserte et voldelig nynazistisk nettverk med tilknytning til den britiske voldelige nynazistiske organisasjonen Blood and Honour.

Annonse

Hvorfor ble ikke disse miljøene stanset av politiet, når de var kjent som voldelige og terroristiske? Det er også riktig å minne oss selv på hvordan antirasister den gangen ble framstilt som et like stort problem som nynazistene.

Et ubesvart element i serien er Victor Lopez’ død, som ikke problematiseres, til tross for hypotesene som lenge har eksistert i lokalmiljøet om at dette også var et rasistisk motivert drap. Serien velger i stedet å fokusere på samholdet på Holmlia, og på hvordan de nærmeste taklet livet etter drapet.

Hat begynner sjelden med drap.

Det er verdifullt i seg selv, men det overlater ansvaret til oss seere, og oss som et samfunn om å sørge for at denne serien blir en politisk kraft.

Vi sa «aldri igjen». Men ordene ble stående som symboler mer enn handling. Serien minner oss om hvordan politi og storsamfunn ikke gjorde nok, hvordan høyreekstreme miljøer fikk operere videre, og hvordan hatkriminalitet altfor sjelden ble tatt på alvor.

Annonse

Det som gjør aller mest vondt, er erkjennelsen av at mønstrene er de samme i dag. Hat begynner sjelden med drap. Det begynner med de små, men konstante handlingene: Kvinnen med skaut på hodet som blir spyttet på, n-ordet etterfulgt av andre hatefulle betegnelser, graffiti med islamofobiske budskap på en vegg, eller bekymringen over familieverdier som vil gå i oppløsning etter møte med kjønnsmangfold.

Slike hendelser er ikke bagateller. De er en del av et klima som normaliserer forakt og dehumanisering. Når dette ikke møtes med tydelig motstand og reelle konsekvenser, får hatet vokse.

Vi i Antirasistisk Senter mener at Norge ikke har tatt høyreekstremisme på alvor. Politiets håndtering av hatkriminalitet har vært for svak, noe som også fremkommer gjennom antall saker som (ikke) føres for retten, og ikke minst økningen i hatkriminalitet siden 2014. Etter de verste formene for denne type kriminalitet, har politikerne etter vår mening reagert med sorg og symboler, men altfor sjelden med en helhetlig og slagkraftig strategi.

Det vi trenger nå, er en helt annen vilje til å møte problemet. Hatkriminalitet må prioriteres høyere i politiet og rettsvesenet, slik at ikke de «små» overgrepene kan passere ustraffet. Samfunnet må bygge kunnskap om hvordan hat vokser fram, og antirasistisk opplæring må gjøres aktivt i skolen, i politiets utdanning og i arbeidslivet.

Annonse

Og ikke minst må sivilsamfunnet styrkes. De som jobber tett på unge og minoritetsmiljøer, vet hvordan hatet merkes i hverdagen, og de må få ressurser og politisk støtte til å gjøre jobben sin.

Vi skylder Tamima, Benjamin og alle de andre å lære av historien. Vi kan ikke nok en gang se tilbake om tjue år og spørre hvorfor vi ikke gjorde mer. Ordene «aldri igjen» må fylles med handling. Det er på tide at kampen mot høyreekstremisme tas på alvor.

Ikke etter nok et navn. Ikke etter nok en tragedie. Men nå.