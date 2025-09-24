Høyresidens «stammelojalitet» vs. venstresidens liberale prinsipp

Mens MAGA-bevegelsen reagerer sterkest når «egne» angripes, bygger progressive bevegelser på idealet om at alle teller likt, skriver Per Morten Blomberg Ulseth. Han peker på at Donald Trump og republikanske støttespillere har brukt drapet på Charlie Kirk som en anledning til å skjerpe retorikken mot venstresiden. JOSH EDELSON / AFP / NTB

I kjølvannet av drapet på den konservative aktivisten Charlie Kirk (31), har fordømmelsen – med få unntak – vært unison fra politikere og kommentatorer på begge sider av det politiske spekteret, både i Norge og USA.

Samtidig brukte Donald Trump og republikanske støttespillere anledningen til å skjerpe retorikken mot venstresiden. Elon Musk kalte Demokratene «partiet av mordere», mens Trump hevder at landet har «radikale, gærne venstrevridde» som «må bankes».

Dermed tegnes bildet av venstresiden som den voldelige kraften i amerikansk politikk. Og denne kraften må «elimineres», eller som det heter i dagens politiske landskap: De må kanselleres.

Forskningen viser imidlertid at politisk vold er et langt mer brukt verktøy på høyresiden enn på venstresiden i USAs politiske landskap. Måten volden omtales på er også asymmetrisk.

Trump gjorde narr av Nancy Pelosis ektemann da han ble angrepet av en MAGA-tilhenger. Charlie Kirk oppfordret «patrioter» til å betale gjerningsmannens kausjon. Da demokraten Melissa Hortman og hennes ektemann ble drept i Minnesota, valgte Trump å harselere med guvernør Tim Walz fremfor å uttrykke kondolanser.

Dette samtidig som journalister og komikere mister jobben sin bare for å ytre seg negativt om Charlie Kirk, og at Trump beordret offentlig flagging på halv stang for å hedre ham.

Dette illustrerer en fundamental forskjell mellom de politiske fløyene, som er forankret i moralpsykologien til henholdsvis «progressive» – politisk venstreorienterte – og «konservative» – politisk høyreorienterte – mennesker.

Evolusjonspsykologen Jonathan Haidt (2012) har vist at progressive og konservative vektlegger ulike moralske verdier. Progressive vektlegger særlig omsorg og rettferdighet – universelle prinsipper som gjelder uavhengig av hvem det er snakk om. Konservative trekker i tillegg tungt på fundamentene lojalitet, autoritet og renhet.

Dette gir konservative et mer «stammeorientert» moralsk kompass: Å beskytte egne, følge autoriteter, og trekke tydelige grenser mellom oss og dem. Progressive, derimot, har en mer universell moral: Å se urett som urett, uansett hvem som rammes. Dette manifesterer seg også i hvilke saker som mobiliserer.

Mens MAGA-bevegelsen reagerer sterkest når «egne» angripes, bygger progressive bevegelser på idealet om at alle teller likt. Black Lives Matter og LHBT-bevegelsen krever ikke særrettigheter for en spesifikk, men like rettigheter uavhengig av hudfarge eller legning.

Her er det ikke stammelojalitet, men det liberale prinsippet om at alle mennesker har iboende verdi og krav på samme frihet som gjelder.

Trump har på sin side stemplet Antifa – en gruppe med antifascistiske aktivister – som en «syk, farlig venstrekatastrofe» og terrorgruppe, samtidig som de som stormet Kongressen 6. januar 2021 for å omgjøre valgresultatet ble benådet og hyllet som patrioter.

Dermed blir «de andres» rettigheter krenket, mens de som tilhører ens egen stamme gis særrettigheter.

Den liberale kanselleringskulturen verner om alles rettigheter.

Ingen sosiale og politiske bevegelser er plettfrie – ei heller Antifa – men prinsipielt sett er det en vesentlig forskjell på MAGA-bevegelsen og de nevnte bevegelsene på venstrefløyen.

Den progressive kanselleringskulturen fordrer intoleranse mot intoleranse. Det som kanselleres er eksempelvis rasistiske eller homofobiske ytringer som bidrar til å undergrave toleransen for andre grupper.

Konservativ kanselleringskultur fremmer intoleranse mot toleranse. Mennesker og grupper som kjemper for et mer tolerant samfunn – som BLM, LHBT og Antifa – blir aktivt motarbeidet.

Dette peker på den fundamentale moralske og politiske forskjellen på henholdsvis liberal og illiberal kanselleringskultur.

I teorien er liberal kanselleringskultur ikke bare akseptabelt, men nødvendig for å bevare et demokratisk samfunn: Intoleranse mot intoleranse er en forutsetning for at demokratiet ikke skal undergraves innenfra.

For eksempel kan det å stenge ute åpent rasistiske eller antidemokratiske krefter fra sentrale institusjoner være et legitimt forsvar av demokratiske grunnprinsipper, og nødvendig for å bevare de aktuelle demokratiske institusjonene.

Høyresidens illiberale kanselleringskultur er prinsipielt sett vanskeligere å forene med et liberalt demokrati. Den springer ikke ut av et universelt prinsipp om å beskytte demokratiske verdier, men av et ønske om å beskytte ens egen gruppe.

Her kanselleres ikke intoleranse, men toleranse – nemlig viljen til å vise respekt og medfølelse også for de andre – som homofile, mørkhudede eller politisk venstrevridde.

Resultatet er at den konservative kanselleringskulturen undergraver demokratiet ved å snevre inn hvem som anses som verdige til likebehandling, mens den liberale kanselleringskulturen verner om alles rettigheter.

Et demokratisk samfunn trenger derfor en raus, men prinsippfast liberal kanselleringskultur. Uten det risikerer vi at intolerante krefter bruker liberale verdier som ytrings- og religionsfrihet til å fremme politikk som undergraver demokratiet.

Charlie Kirk er selv et godt eksempel på hvordan toleranse for intoleranse kan utnyttes til å ødelegge et demokrati fra innsiden. Han brukte demokratiske virkemidler til å spre antidemokratiske ideer, blant annet ved å så tvil om legitimiteten til borgerrettighetsbevegelsen i USA, og ved å fremme Trumps løgner om valgfusk.

Dette er, som Karl Popper (1945) påpekte, det liberale demokratiets store svakhet: De intolerante bruker de tolerantes toleranse som et våpen.

Ytringsrommet må selvsagt være bredt, men ikke grenseløst. Det må være rom for å utfordre denne grensen, men samtidig må vi anerkjenne at det finnes en grense. Og at denne grensen må beskyttes.

Det bør både venstre- og høyresiden kunne enes om. For demokratiets skyld.