Helt feil signal, Vålerenga!

Foto: Fredrik Varfjell/NTB

Hanne Cecilie Widnes er generalsekretær i IOGT Norge. Foto: Jan Tore Evensen

Vålerenga Ishockey startet torsdag denne uka med skjenking av alkohol på tribunene på Jordal Amfi.

I den ruspolitiske organisasjonen IOGT stiller vi oss helt uforstående til at det nå skal være idretten selv som lanserer det som trolig blir et av Norges største innendørs skjenkesteder. Med byrådet i Oslo som heiagjeng.

Alkoholserveringen skal skje i øvre del av amfiet, med plass til 1.800 personer. Barnefamilier og andre som ikke vil drikke, henvises til tribunen nedenfor.

Skjenkingen på Jordal Amfi er på kollisjonskurs med Norges Idrettsforbunds anbefalinger, som har en tydelig og restriktiv holdning til alkoholservering ved idrettsarrangementer. Forbundet har vedtatt at tribuner skal være familievennlige og alkoholfrie under konkurranser.

Når byrådet i Oslo åpner for skjenking i idrettshaller, er det også på kollisjonskurs med anbefalingene fra Verdens Helseorganisasjon, WHO.

Stadig mer tilrettelegging for skjenking av alkohol er helt feil holdning og signal.

IOGT har skrevet til ledelsen VIF, med tanke på en dialog om hvordan idretten nå blir en arena for tribunedrikking. Vi har foreløpig ikke fått svar på vår henvendelse.

Den nye skjenkepraksisen er så annerledes enn hva idretten har stått for til nå, at vi er nødt til å snakke om hva alkoholserveringen på Jordal Amfi vil kunne si for utviklingen av en alkoholkultur i andre deler av idretten.

Samtidig vil vi gi VIF anerkjennelse for at det også skjer veldig mye omfattende og godt arbeid for barn og unge. Klubben er åpenbart et stort og viktig sted for inkludering av unge med ulik kultur og bakgrunn.

Flere steder ser vi at idrettslag og skjenkesteder kobler idrett og alkohol tettere sammen, med varierende og lokalt tilpasset argumentasjon til byråd og kommunestyrer.

Noen steder lages det et poeng av at det er «helt håpløst» at alkohol ikke kan serveres i avgrensede VIP-områder, mens Vålerenga Hockey synes det er «helt håpløst» at skjenking kun kan skje i VIP-områder.

Dette handler ikke om slik «synsing», men om å følge opp anbefalinger og målsettinger i både idrettsforbundet og WHO.

En av de åpenbare grunnene til at idrett og alkohol ikke hører sammen, er at det påvirker prestasjoner på banen. Det påvirker også sikkerheten og trivselen i hele idretten og tribunemiljøet, spesielt for barn og unge.

Folkehelseinstituttet anslår at 90.000 norske barn bor sammen med personer som har et risikofylt alkoholkonsum.

Alkohol hører ikke hjemme i slike sammenhenger, det finnes nok av andre arenaer for skjenking for voksne.

Disse barna trenger idretten og idrettslaget som et trygt sted. Da er stadig mer tilrettelegging for skjenking av alkohol helt feil holdning og signal.

Idretten må alltid være på lag med barn og unge. Forbildene finnes i eliten, mens idrettens store samfunnsrolle spiller seg ut i bredden. Barn og unge er fremtidens utøvere, trenere, ledere og tilskuere.

Alkohol hører ikke hjemme i slike sammenhenger, det finnes nok av andre arenaer for skjenking for voksne. Vi trenger ikke idretten som et av landets største skjenkesteder.

IOGT håper idrettsledere og kommunepolitikere rundt omkring i landet forstår at alkoholserveringen på Jordal Amfi er feilslått for både idrettsgleden og alkoholpolitikken.