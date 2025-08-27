Jan Christian Vestre, vil du ta styringen? Vil du svare? Det er vi, folket, som spør, for det er vårt helsevesen det dreier seg om, skriver forfatterne av innlegget. Ole Berg-Rusten/NTB

Helsepersonellkommisjonen mente i sin utredning i 2023 at mangel på personell vil være helsetjenestens største problem i mange år.

Likevel skal nå Oslo Universitetssykehus (OUS) kutte 200 stillinger i løpet av et drøyt år og Helse Møre og Romsdal 500 stillinger innen 2031. Lignende planer verserer i andre helseforetak.

Årsaken er store underskudd som følge av voldsomme investeringer i små, høyteknologiske og supereffektive sykehus, og behov for å sikre egenkapital til enda flere lignende investeringer.

Samtidig melder avisen Kommunal Rapport at over halvparten av landets kommuner ligger an til underskudd i 2025.

Kommunene skal ta seg av mennesker med kroniske lidelser, eldre og personer i siste livsfase. Disse oppgavene må konkurrere med ressurser til skoler, vann og avløp, veier og en rekke andre kommunale oppgaver og når ikke alltid opp i konkurransen.

Det virker som om helseforetakene styrer helseministeren, ikke omvendt.

Det er uakseptabelt store forskjeller mellom velferdsnivået i rike og fattige kommuner. Effektivitetsjaget i helseforetakene legger press på kommunenes evne til oppfølging og øker disse forskjellene.

Det er 23 år siden helseforetaksreformen ble innført. Nå har over 800.000 personer privat helseforsikring i tillegg til Folketrygden. Så å si hele økningen i helseforsikringer har skjedd etter 2002.

Folkets tillit til det offentlige helsevesenet er på rask vei ned. Private helseinvestorer skor seg, også på oppgaver for det offentlige. Det er interessant at Ap og Høyre har ledet regjeringer som har latt dette skje, i like lang tid – 12 år hver

Velferdsstatens juvel, det offentlige helsevesenet, er ute av balanse både økonomisk og i forhold til menneskenes behov. Intet tilsier at det vil komme forbedringer i overskuelig framtid.

Hvorfor sier man opp personale når mangelen er og vil forbli stor?

I de siste 10–12 årene er problemene blitt påpekt i et stort antall artikler i media, utredninger og bøker. For perioden fra 2015 til 23. august 2025 har vi dokumentert 118 slike, men det er trolig mange flere.

Fra de styrende i helseforetakene har det kommet færre relevante tilsvar enn man kan telle på én hånd, og den ene helseministeren etter den andre har bare vist til at dette er foretakenes ansvar.

Det virker som om helseforetakene styrer helseministeren, ikke omvendt. Et av målene for helseforetaksreformen av 2002 var å styrke den politiske styringen av helsevesenet. Det motsatte har skjedd.

Hvordan skal vanlige mennesker kunne ha tillit til helsevesenet når de ansvarlige ikke er villige til å forklare hvordan de tenker?

Hvorfor lar man helseforetakene drive på med prosjekter som er så økonomisk krevende at de går ut over evnen til å løse de pålagte oppgavene?

Hvorfor styrker man ikke kommunenes økonomi så de kan løse oppgavene sine slik det ble forutsatt i Samhandlingsreformen?

Jan Christian Vestre, vil du ta styringen? Vil du svare? Det er vi, folket, som spør, for det er vårt helsevesen det dreier seg om. Og vi bestemmer hvem som skal styre landet.