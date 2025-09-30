Har ytringsfrihet blitt et meningsløst «buzzword»?

Det blir etter mitt syn misvisende å omtale Charlie Kirk som en «ytringsfrihetsforkjemper», når hans ytringer undergravde andres rett til å delta i det offentlige ordskiftet, skriver Evar Kristoffer Olaussen. REUTERS/Cheney Orr/File Photo/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Evar Kristoffer Olaussen. Privat

Siden 10. september har temperaturen økt drastisk i polariseringen mellom Charlie Kirks følgere, og hans kritikere. I Norge har mye av diskusjonen dreid seg om ytringsfriheten.

Det er ingen som sier at de aktivt er imot ytringsfriheten som grunnleggende prinsipp, men likevel blir det rabalder på statskanalen under programmet Debatten.

Under sendingen beskrev Subjekt-redaktør Danby Choi nylig avdøde Charlie Kirk som en «forbilledlig politiker og samfunnsdebattant», nettopp fordi han var tøff nok til å tale imot alle studentene på amerikanske universiteter.

I tillegg ser vi TikTok-influensere, for eksempel Sebastian Brevik, omtale Charlie Kirk som en forkjemper for ytringsfrihet og demokrati, og at Kirk «alltid var fair».

At Kirk kan oppfattes som fair er rimelig subjektivt, men ideen om at ytringsfriheten alene er nok til å renvaske en mann for sine kontroversielle meninger er ikke bærekraftig.

Å gå imot etablerte meninger alene kan ikke være nok til å hedre en samfunnsdebattant, substansen betyr også noe.

Hvis ikke, blir ytringsfriheten et meningsløst buzzword eller en rettferdiggjøring for hat.

Ytringsfriheten er et helt grunnleggende prinsipp – et samfunn der man kan finne fram til løsninger i fellesskap – på demokratisk vis. Alle tjener på den, uavhengig av maktposisjon.

Frihetens paradoks gjør seg gjeldende her. Eksistensialisten Jean-Paul Sartre beskrev mennesket som «dømt til frihet» – en frihet som både gir muligheter og skaper angst, fordi vi selv må definere våre verdier og meninger.

Et samfunn kan ikke tolerere alle meninger.

Likevel trenger også ytringsfriheten grenser, hvis ikke, faller man i en paradoksal felle der alle meninger blir likestilte. Men hvordan setter man slike grenser på en rettferdig måte?

Venstresiden trekker ofte fram Karl Poppers «toleransens paradoks»: Et samfunn kan ikke tolerere alle meninger, fordi full toleranse for intoleranse uunngåelig fører til at toleransen selv går til grunne.

Dette er frykten mange peker på når de ser utviklingen i USA, der Charlie Kirk spilte en sentral rolle.

Enhver ytring som har som mål å frata andre retten til å eksistere med likeverdige rettigheter, kan ikke aksepteres i et fritt samfunn. Derfor blir det etter mitt syn misvisende å omtale Kirk som en «ytringsfrihetsforkjemper», når hans ytringer undergravde andres rett til å delta i det offentlige ordskiftet.

Da han beskrev transpersoner som «mentalt syke» eller nektet å respektere deres identitet, svekket han deres legitimitet og rett til å bli tatt på alvor. Når han påsto at det bare finnes to kjønn, og at andre oppfatninger er «vrangforestillinger», usynliggjorde han samtidig de rundt 0,02–0,3 % av verdens befolkning som er født med interkjønn-karakteristikker.

Da han skrev på X at «Islam er sverdet venstresiden bruker til å skjære halsen av USA», er det ikke argumentasjon, men en ellevill påstand for å sverte de i opposisjon, og dehumanisere muslimer.

Homofobi, transfobi, xenofobi, rasisme og kvinnehat er ikke meninger.

Disse begrepene – og alle andre frykter, tilstander eller politiske posisjoner som benekter eksistensen av folkegrupper, eller går på personangrep utenom politiske problemstillinger – kan ikke aksepteres om man virkelig ønsker et fritt og demokratisk samfunn med meningsmangfold.

Hat er gift i et samfunn, som tilintetgjør selve rommet for ytringer.

Politikk for meg handler om å løse samfunnsproblemer sammen med folk man er uenige med. Ytringsfriheten er en viktig byggestein for å kunne praktisere politikk. Det er helt umulig når ytringsfriheten bare er et verktøy for å oppnå makt til å kneble opposisjonen.

Det ser ut som at det er nettopp dette ytringsfriheten egentlig var for Charlie Kirk og resten av de kristenkonservative teokratene i USA.

Det nekter jeg å støtte, og jeg håper den norske befolkningen vil bli med meg i min iver etter å verne om ytringsfriheten på en ansvarlig måte.