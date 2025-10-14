Har vi blitt mer opptatt av å beskytte oss mot barna?

Skal vi hindre at barn rekrutteres inn i kriminalitet, må vi bygge samfunnet vårt på en måte som gjør utenforskap vanskelig, og tilhørighet lett, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser politidirektør Håkon Skulstad og direktør for Bufdir, Hege Nilssen etter et møte om nettopp dette temaet tidligere i oktober. Stian Lysberg Solum / NTB

Barnevernet befinner seg i skuddlinjen for kritikk, og rop etter raske, enkle løsninger. Akkurat nå står vi i en situasjon der unge rekrutteres til å bruke våpen på bestilling fra kriminelle miljøer. At de er barn, gjør at vi med rette kan kalle det en krise.

Når det er krise, begår vi ofte en kollektiv logisk feilslutning: Vi tenker at tjenestene som står nærmest symptomene, er de som kan løse dem. Den siste tiden har det vært et sterkt fokus på barna i disse sakene, og på barnevernets rolle i å stoppe dem.

Vi står i fare for å tro at løsningen på ungdomskriminalitet er et «bedre» og «strengere» barnevern.

Vi skriver dette mens politikere argumenterer for å lukke barnevernsinstitusjoner for å stramme grepet rundt barn som begår kriminalitet. Noen argumenterer også for at barna trenger å lære gjennom strengere straff og sterkere konsekvenser.

I Norge bor det rundt tusen barn og unge på institusjoner. For noen av dem er strenge rammer riktig og nødvendig. I barnevernsinstitusjoner brukes også tvang – for å hindre for eksempel vold eller rusbruk.

Barn har rett til at vi voksne hjelper dem unngå å bli en del av kriminelle miljøer.

Offentlige tjenester formes av hvordan vi snakker om utfordringene vi står i. Ordene våre gjør noen løsninger logiske, andre utenkelige. Dersom vi gjør barnevernet til en tjeneste der hovedfokuset er harde hender, konsekvenser og straff, endrer vi logikken for hva denne tjenesten skal være.

Krisen vi står i, endrer hvordan vi snakker – både om barnevernet og om barna våre. I kriser er det imidlertid viktig at vi tenker klart og handler med omhu.

Vi må passe på at vi ikke beveger oss fra en logikk om å verne om dem, til en logikk om at vi skal verne oss mot dem.

For å hjelpe disse barna, er det viktig å forstå hvem de er.

Basert på å ha vært tett på barn i barnevernet over lang tid, er vi bekymret for at en slik logikk gir et forenklet og ensidig fokus på symptomene, og ikke årsakene til problemet.

Som tidligere barnevernsbarn Aline Lima sa til NRK: «Det er som å sette plaster på et sår, uten å sjekke hvordan såret har oppstått.»

Barnevernets formål er å sikre at barn får hjelpen, omsorgen og beskyttelsen de har behov for. Tjenesten er til fordi et mindretall av barn i samfunnet vårt trenger ekstra beskyttelse og omsorg for å ha gode og trygge oppvekstvilkår.

For å hjelpe disse barna, er det viktig å forstå hvem de er og hvorfor noen av dem blir involvert i kriminelle miljøer.

De er ikke én gruppe, men enkeltmennesker med ulike historier, drømmer og sår. Mange forteller imidlertid om en følelse av å stå utenfor.

Når samfunnet kjennes stengt, søker de tilhørighet der de finner den. Om vi svarer på dette med flere låste dører, risikerer vi å avvise dem på en måte som forsterker det utenforskapet vi er nødt til å forhindre.

La oss heller snakke om det slik: Når barn rekrutteres inn i giftige, kriminelle miljøer, er det et symptom på at vi, som samfunn, ikke klarer å beskytte barna våre.

Mens vi er opptatt med å låse dørene i barnevernet, risikerer vi å la bakdørene der sårbare barn utnyttes fortsatt stå vidåpne. Det er pussig at vi snakker mer om konsekvensene for barna, enn om dem vi egentlig skal beskytte dem mot.

Grenseløse kriminelle nettverk, algoritmer på sosiale medier og sviktende fellesskap løses ikke av barnevernet alene. Det gjør heller ikke familiefattigdom, svak integrering eller sosial nød som driver ungdommer til utenforskap.

Ja, tydelige rammer kan være nødvendige, også for barn i barnevernet. For rammer og konsekvenser er ikke det motsatte av støtte og omsorg. Men når lettvinte løsninger på et «bedre» barnevern blir vår fremste taktikk mot ungdomskriminalitet, vinner vi neppe kampen.

Første steg er at vi må slutte å snakke om «de kriminelle barna», og heller begynne å erkjenne at barna våre blir kriminelt utnyttet.

Skal vi hindre at barn rekrutteres inn i kriminalitet, må vi bygge samfunnet vårt på en måte som gjør utenforskap vanskelig, og tilhørighet lett. Det er vi avhengig av flere enn barnevernet for å få til.