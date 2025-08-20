Hvis du ligger i senga og foretrekker telefonen over partneren din, da er du i trøbbel, skriver Siri Sjøgren Selmer. Tero Vesalainen / iStockphoto

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Siri Sjøgren Selmer. Privat

Jeg ligger i sengen og holder rundt min store kjærlighet. Hen jeg har sovnet med hver kveld de siste årene. Nei, det er ikke ektefellen min, selv om han ligger der han og.

Det er min aller kjæreste iPhone 16. Det er den jeg ikke kan leve uten, sove uten, gå en centimeter uten.

Den er nærmest min eneste prioritet, over mine 8 år gamle tvillinger som tar saltoer på trampolina, over mine tenåringer som gråter av ensomhet og over min ektemann når han fra sengekanten prikker meg på skulderen.

Jeg er som besatt. Piper den? Vibrerer den? Er det noe som skjer der inne? Selv hvis den er slått av har jeg til gode å gå en time uten å sjekke. Den er den første jeg ser på når jeg våkner, og den siste jeg ser på når jeg legger meg.

Jeg har prøvd å slette apper, legge den bort i en skuff, langt, langt unna, men jeg er like besatt da, kanskje mer. Hvordan er det mulig?

Vel, la meg være ærlig. Det er tross alt første steg for en avhengig:

«Hallo, jeg heter Siri, og jeg er en fonoholiker.»

Til nå, når folk har sammenlignet vår telefonavhengighet med rus, har vi ledd litt. Jo, vi ser sammenligningen, men vi tar det ikke alvorlig. Uansett hvor mange ganger vi sjekker etter varsler. Uansett om vi sitter klistra til telefonen istedenfor til livet rundt oss.

Vi har like mange unnskyldninger for å ikke droppe telefonen som rusmisbrukere har for å ikke droppe dopet: Vi må bare sjekke, vi må bare skrive, barna må bare ha dette …

Vi har erstattet alle våre relasjoner med en telefon, en ting.

Men la meg utfordre deg. Prøv å legge den fra deg. Ja, legg den helt bort. Ikke bare slett apper, men legg bort hele telefonen, og så, kjenn etter hva som skjer i kroppen din. Jeg vedder på at du skjelver litt, blir rastløs, urolig.

For faktum er: Vi er fonoholikere. Vi kan ikke hjelpe for det.

«Men er det så ille?», spør du. Telefonen din skader deg jo ikke som heroin eller alkohol.

Vel, hvis du stirrer på telefonen istedenfor babyen din mens du ammer, eller istedenfor ettåringen din når den tar sine første skritt, eller hvis du ligger i senga og foretrekker telefonen over partneren din, da er du i trøbbel.

Og hva med barna? Er de fonoholikere også? Eller ga du, som meg, dem et strengere regime? Så mens du bare sjekker, sitter de tålmodige og venter på deg.

Så vant til at du bare sjekker, så vant til at du er fortapt der inne, at de ikke lenger protesterer. Ja, nettopp som barn av alkoholikere som ikke reagerer lenger når mamma er full – det er blitt normalen for dem.

Vi kaller mobilen en tidstyv, men det er ikke et godt nok navn. Den er en livstyv. Fordi som dop, stjeler den livene våre. Livet ditt, familien din, barndommen.

Vi må innrømme det, vi har erstattet alle våre relasjoner med en telefon, en ting. For det er det den er, en ting. En ting som får oss til å leve, og for ikke å forglemme, bruke pengene våre i, en virtuell virkelighet.

Vi er skremmende nærme virkeligheten til menneskene i filmen fra 1990-tallet, «The Matrix». De levde i en virkelighet som ikke fantes, ikke var fysisk, ganske likt virkeligheten vår i sosiale medier. Mens i den egentlige, faktiske virkeligheten lå de og plasket i en falsk livmor, uten å være medvitende om at kroppene deres var til av én grunn alene, nemlig for å mate The Matrix.

Ikke ulikt måten vi mater teknologigigantene. Og vi, som hovedrollen i filmen Neo, må redde oss selv før det er for sent.