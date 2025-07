Gjeldsproblemer og psykisk helse tar ikke sommerferie

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Linda Berg-Heggelund (t.v.) og Diana Peters. Emilie Gjengdal Vatnøy/Håvar Haug

Endelig er sommeren her. Solen skinner, feriepengene tikker inn på konto og sosiale medier fylles med feriebilder fra inn- og utland.

Men alle får ikke være med på ferieidyllen. Samtidig som samfunnet tar ferie, vokser gjeldsbyrden til norske husholdninger i stillhet.

Nordmenn er allerede den mest forgjeldede befolkningen i forhold til inntekt, og bare det siste året har husholdningenes gjeld økt med nærmere 180 milliarder kroner. Over en million nordmenn har nå forbruksgjeld, der renten i snitt ligger på over 16 prosent.

Annonse

Høy gjeld byr på utfordringer for mange. Selv om du ikke sliter økonomisk selv, er det sannsynlig at du kjenner noen som gjør det.

I SSBs årlige levekårsundersøkelse oppgir nesten åtte prosent av befolkningen at de har minst ett betalingsproblem. Og over 20 prosent at de ikke har mulighet til å klare en uforutsett regning.

Forskningen er klar. Økonomiske problemer kan føre til psykiske lidelser, og psykiske lidelser kan føre til økonomiske problemer. Når både helseplager og betalingsvansker er til stede samtidig, virker de gjensidig forsterkende i en negativ spiral.

Konsekvensene av økonomiske problemer kan faktisk være fatale. I 2023 fant en gruppe svenske forskere at én av fem med betalingsproblemer har forsøkt å ta sitt eget liv. En norsk studie fra 2025 viser at risikoen er enda høyere hos kvinner enn menn.

Annonse

Sommerferien hjelper ikke på den negative spiralen. Ingen ønsker å føle seg annerledes enn de som drar på flotte ferier. Ferieidyllen dokumenteres daglig i sosiale medier, hele sommeren. Mange føler seg unormale om de ikke kan komme tilbake etter ferien og fortelle om hvor de har vært og hva de har gjort.

Dette fører til at mange tøyer strikken ytterligere og tar opp enda mer forbruksgjeld. Frykten for økonomisk utenforskap gjør problemet større.

Forbered deg på at temaet er sårt og skamfullt.

I skjæringspunktet mellom bank og psykisk helse møter vi mange mennesker som er kastet inn i den negative spiralen. For dem er sommerferien høysesong for økonomisk stress og bekymring.

Men det finnes heldigvis en vei ut. Og det er det første skrittet som ofte oppleves som lengst og vanskeligst. Det dreier seg om å fortelle de nærmeste om sin personlige økonomi.

Annonse

Skam er en av de mest ødeleggende drivkreftene bak uhåndterlig gjeld. Den fører ofte til at økonomiske problemer holdes skjult for partner og familie, og når dette skjer, øker risikoen for feil valg og forverret situasjon.

Dersom du sliter med gjeld, er det derfor ekstremt viktig å tørre å ta den første samtalen. Det gjelder særlig i parforhold.

Og hvis du ikke har økonomiske problemer selv, men mistenker at noen av dine nærmeste har det, anbefaler vi at du forsiktig tar opp temaet med tålmodighet, støtte og omsorg, uten å dømme. Forbered deg på at temaet er sårt og skamfullt. Ikke hopp rett til løsningen.

Det er først når man har åpnet opp om problemene at gir det mening å se på et budsjett sammen, diskutere forventninger, mål og drømmer, og ta opp eventuelle bekymringer.

Annonse

Sommeren er rett rundt hjørnet, men gjeldsproblemer og psykisk helse tar ikke ferie. Er du selv i en vanskelig økonomisk situasjon, eller mistenker du at noen du kjenner er det? Det viktigste du kan gjøre er å ta initiativ til en samtale.

Vi må tørre å snakke åpent om økonomiske utfordringer – hjemme, hos fastlegen og i samfunnet. Det kan faktisk redde liv.