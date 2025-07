Gi alle litt verdighet

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Henning Jon Grini er forfatter og filosof. Privat

I en tid der frykten sprer seg, ulikheten og utryggheten øker får autoritære krefter ekstra grobunn. En effektiv medisin mot dette er grunninntekt.

Hvis vi ser på den skremmende utviklingen i USA, som nå dras i en diktatorisk retning, er hovedårsaken til dette grådighet og egoisme som har fått herje over lang tid. Dette har ført til en ekstrem forskjell mellom fattig og rik med frustrasjon, sinne og Donald Trump som resultat.

Når vi vet at ekstrem ulikhet er ødeleggende, er løsningen egentlig enkel: Man må gjøre det motsatte. Det finnes et utmerket virkemiddel som kan demme opp for disse destruktive kreftene og det er grunninntekt.

En garantert grunninntekt, også kalt borgerlønn, handler om at ingen står uten grunnleggende økonomisk trygghet. Alle får et fast, ubetinget beløp hver måned, nok til å dekke basisbehov. Den gir ingen luksus i seg selv, men den fjerner eksistensiell angst.

Grunninntekt er mer enn penger. Det er en kollektiv anerkjennelse av menneskets ukrenkelige verdi.

Dette skaper et fundament av trygghet som gjør at mennesker kan handle ut fra frihet framfor frykt. Vi mennesker har grunnleggende behov for trygghet og verdighet og det er en kraft som kan brukes til å skape et mer rettferdig samfunn.

Det vil ikke bare gi folk et bedre liv, men også muligheten til å realisere seg selv og sine drømmer.

Det er viktig å forstå at grunninntekt er mer enn penger. Det er en kollektiv anerkjennelse av menneskets ukrenkelige verdi, uavhengig av sosial status eller arbeidsevne.

Derfor er det viktig ikke å se grunninntekt som en utgift. Det er en investering i menneskeverd, fellesskap og sosial bærekraft. Og ikke minst er det en motgift mot autoritære og høyreradikale krefter.

Disse kreftene trives når mennesker føler seg truet. De trives når mennesker frykter for egen overlevelse og tap av levebrød, for da søker de trygghet i «sterke» ledere som lover og lyver. De trives i en verden med urettferdig fordeling av ressurser og muligheter.

Når den økonomiske frykten blir mindre, mister hatet sin næring.

Disse farlige kreftene nører opp under forestillingen om syndebukker, at noen «tar goder fra oss». Autoritære krefter lover enkle svar på komplekse problemer, forsterker polariteter, og nærer seg på menneskers sårbarhet.

Grunninntekt minsker behovet for syndebukker og erstatter denne knapphetsmentaliteten med overflodstenkning – der alle har tilgang til det grunnleggende, og der fellesskap blir et reelt alternativ til polarisering.

Dagens stønadssystemer er veldig byråkratiske – med utstrakt bruk av behovsprøving, kontroll og krav om motytelse. Men hvordan skal mennesker kunne skape og tjene samfunnet når de blir plaget av dette og av økonomisk overlevelsesangst?

Systemet er rett og slett dysfunksjonelt og utdatert, og skaper også stress og helseproblemer.

Når det fjernes, mister frykten makten sin. Ingen trenger å hate en innvandrer, en minoritet eller en «elite» for å forklare hvorfor de selv er fattige. Når den økonomiske frykten blir mindre, mister hatet sin næring.

Finansiering er alltid et tema når det gjelder grunninntekt. Da er det greit å vite at størstedelen av finansieringen dekkes inn av at mesteparten av dagens ordninger kan forsvinne.

Resten kan dekkes inn ved hjelp av omfordeling og forskjellige skatteordninger. Eksempelvis skatt på alt som er unødvendig og ødeleggende, slik som finanstransaksjoner og forurensning.

Det er også mer enn nok penger å ta av, men skjevfordelingen er ekstrem. Den samlede formuen til de 400 rikeste er på 2.139 milliarder (tall fra 2024). Det sier sitt.

Når mennesker føler seg sett og ivaretatt, reduseres behovet for å søke fellesskap i ekstreme grupper.

Vi har også et oljefond som sitter på nesten ti ganger så mye. Ifølge Nav ble det utbetalt 635 milliarder i 2024, hvorav alderspensjon sto for nesten halvparten. Man skal også huske på at disse pengene går tilbake til samfunnet igjen i form av forbruk, service, tjenester og så videre.

Grunninntekt vil i tillegg løse mange menneskelige problemer. Hele 11 av FNs 17 bærekraftsmål vil kunne løftes. Alt dette har jeg nettopp skrevet en bok om.

Det vil være store gevinster for samfunnet med en grunninntekt. Ikke bare vil det skape trygghet og tillit, men hatideologier vil miste sitt fotfeste.

Det vil frigjøre menneskets potensial i langt større grad enn i dag. Det vil gi mer fritid og et rikere liv. Det vil forebygge helseplager relatert til stress og fattigdom. Og ikke minst; det vil gi verdighet til alle.

Det er vinn-vinn for alle parter.

Når mennesker føler seg sett og ivaretatt, reduseres behovet for å søke fellesskap i ekstreme grupper. Det er viktigere enn noen gang å ha dette i tankene når fremtidens samfunn skapes. For vi trenger en motvekt til de autoritære kreftene som nå sprer seg i verden.

I Norge står vi foran et stortingsvalg. Mitt råd til folk er derfor å stemme på de partiene som spesielt tenker på de svake i samfunnet. For det er nettopp det som viser om vi er et sivilisert samfunn.

En grunninntekt vil være et kvantesprang i den retningen.