Gamledager kommer ikke tilbake

Alle er velkommen hit, er en av strofene til Profetene når KFUM-kameratene spiller kamp. Søndag var vi så heldige å få Dagsavisen på besøk, men det kan virke som det først og fremst var for å få bekreftet fordommer.

I kommentaren til Reidar Sollie kan det virke som det er noe helt nytt at det spilles toppfotball på Ekeberg, at publikumstallet er så lavt og at det er spillere på KFUM som banner.

For å starte med det første først. Det er spilt toppfotball på Ekeberg i ganske så mange sesonger nå. Vi har vært Oslos beste lag den siste tiden, i cupen har vi i en årrekke vært blant de siste lagene igjen når det skal kjempes om cupfinale. Det er faktisk ikke så ofte Oslo-lag de siste tiårene har gjort det så mye bedre enn det KFUM gjorde det i fjor. Øverst på halvdelen i Eliteserien og NM-semifinale. På litt over et år har vi for eksempel spilt fire oppgjør mot Rosenborg uten tap (tre seire og én uavgjort) og fire kamper mot Molde (to seire og to uavgjort).

Mulig det er «bakvendt», fordi det ikke var slik det var i gamledager, men det er nå en gang slik det er nå.

Lavt tilskuertall? Joda, spillere og alle som jobber rundt A-laget i KFUM hadde fortjent flere tilskuere. Også for oss er det en gåte at ikke flere fotballinteresserte i hovedstaden kommer seg på kamp på Ekeberg. Det kan i hvert fall ikke hevdes at vi, i motsetning til veldig mange andre klubber vi konkurrer med, får drahjelp fra lokale medier som følger med på daglig basis.

Og tilskuertallet er faktisk ikke så mye å skamme seg over. Det er ikke så lenge siden det sto 50-100 personer på KFUMs A-lagskamper. En av våre sterkeste egenskaper er at vi vet at det tar tid å bygge klubb, og det innebærer også at det tar tid å bygge opp en fast tilskuermasse som står der uansett vær og motstander. Ja, vi skulle gjerne sett flere på kamp, men nå har vi tross alt et snitt på opp mot 3000 tilskuere, og vi har hatt en rekke fotballfester med fullsatt arena. Med flere plasser enn våre 3300 vet vi jo også at vi til noen kamper kunne solgt opp mot det dobbelte.

Det pekes mot Lyn i kommentaren fra Sollie. Vi er imponert over den entusiasmen som er skapt rundt Lyn de siste sesongene, men at de trekker flere tilskuere enn KFUM i divisjonen under, det stemmer ikke.

Oslo-fotballen er i endring, og gamle storheter som tilhørte ærverdige «Trikkeligaen» virker fortsatt å være et stykke unna eliten. Det Kåffa imidlertid har bidratt til de siste årene er at Oslo-gutter faktisk får spille eliteseriefotball i egen by. Også denne sesongen har vi i visse kamper sendt utpå nesten en hel ellever som utelukkende har bestått av spillere fra Oslo Fotballkrets. Det er vi stolte av.

Nå håper vi også at drahjelp fra politikere skal sørge for at vi endelig kan få realisert KFUM Familiearena, da vil fasilitetene bli bedre for alle som skal på kamp. Med en ny arena har vi stor tro på et langt liv i toppfotballen, og med ny arena vil det også bli enda mer attraktivt å komme på kamp. Enn så lenge skal vi fortsette å lage trivelige fotballfester på vår «såkalte stadion», som i stor grad er finansiert og drevet fram på egen hånd.

I KFUM-kameratene er vi opptatt av å bygge stein for stein. Det har gitt oss suksess både som en anerkjent breddeklubb og som en toppklubb som er i ferd med å finne seg en plass i Eliteserien. Vi ønsker å skape en møteplass for familier, barn og unge som vil se god fotball og ha en nærhet til profiler som skaper entusiasme, drømmer og sunn idrettsglede. Så får vi heller leve med at journalistveteraner som slenger innom ikke lar seg rive med i begeistringen. Til alle andre anbefaler jeg å ta turen på eliteseriekamp allerede kommende fredag. Da kommer HamKam på besøk.