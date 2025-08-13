Fundamental misforståelse av vår eldrepolitikk

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er med forundring jeg leser Dagsavisens sak om tillitsvalgte Torill fra Nordseterhjemmet. For ikke bare sitter hun midt mellom en LO-representant og en Ap-politiker, hun har fundamentalt misforstått eldrepolitikken til borgerlig side.

Torill er bekymret for kutt om bydelen skal spare penger. Det kan hun ta med stor ro om Frp gjør et godt valg, for vi ønsker statlig finansiert eldreomsorg.