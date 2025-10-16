Fredsprisen: En politisk genistrek, men gjør den noen forskjell for Venezuela?

Fredsprisen til Maria Corina Machado en politisk genistrek av Nobelkomiteen, uten at det har så mye med Venezuela å gjøre, skriver forfatterne av kronikken. Foto: Federico Parra, AFP/NTB

Fredag 10. oktober ble Maria Corina Machado tildelt Nobels fredspris. Machado er lederen for den politiske opposisjonen i Venezuela, som i årevis har kjempet for å gjøre slutt på diktaturet til Nicolás Maduro og for å gjeninnføre demokrati i Venezuela.

Opposisjonen i Venezuela har siden 2003 valgt en ikkevoldelig linje og prøvd å velte diktaturet som ble innført av Hugo Chavez gjennom valg, rettslige og konstitusjonelle metoder og ikke med vold.

Kritikerne kan lett si at det siste er en dyd av nødvendighet, fordi opposisjonen ikke har tilgang til våpen, mens regimet har flere titusen tilhengere under våpen i tillegg til full kontroll over de væpnede styrkene.

Denne fredsprisen må analyseres på to nivåer, det ene som har å gjøre med Norges forhold til USA og det andre som gjelder situasjonen i Venezuela per se. Det har lenge vært kjent at Donald Trump veldig sterkt ønsker seg en fredspris, like sikkert som at de færreste i Norge vil ønske å gi ham den.

Hva fredsprisen har å si for Venezuela? Den kan få stor betydning, eller ingen i det hele tatt.

Vi kjenner alle til de reaksjonene Donald Trump kan få når han ikke får det som han vil. Nobelkomiteen har med andre ord hatt et overhengende behov for å finne en fredsprisvinner som Donald Trump og republikanerne i USA vanskelig kan argumentere mot.

Maria Corina Machado passer helt perfekt. Hun er populær på høyresiden i USA og fiendskapet mot Maduro-regimet treffer en nerve på den amerikanske høyresiden. Det ville vært vanskelig for Trump å gjøre noe annet enn å godta at Machado fikk prisen.

Så får vi se hvordan verden ser ut om et år fra nå, når prisen skal deles ut neste gang. Slik sett er fredsprisen til Maria Corina Machado en politisk genistrek av Nobelkomiteen, uten at det har noe med Venezuela å gjøre.

Siden 20. august har USA deployert store flåtestyrker til kysten utenfor Venezuela og truet med krig. Det er nokså uklart hva Donald Trump har ønsket å oppnå med en slik tilstedeværelse.

Flere har spekulert i om det hele er begrunnet med amerikansk innenrikspolitikk og at Trump ikke vil gjennomføre noen invasjon av Venezuela, selv om veldig mange venezuelanere mener at en invasjon er det eneste håpet nå.

USA har kun deployert noe over 4.000 marinesoldater, noe alle vet er altfor lite til å gjennomføre en invasjon av et land med 26,5 millioner innbyggere. Maduro-regimet har svart med en massiv mobilisering av soldater, reservister og «milicianos», det vil si utrente sivile som får utlevert våpen.

Det som er sikkert, er at Nicolás Maduro aldri og under noen omstendigheter gir fra seg makten frivillig.

Venezuela er nå et gjennommilitarisert samfunn og regimet befinner seg i en krigspsykose. Opposisjonen i Venezuela har nesten vært usynlig i dette bildet – i polariseringen mellom Trump på den ene siden og Maduro på den andre.

Det Nobelkomiteen nå gjør, er at de setter fingeren på det riktige svaret: At det finnes en demokratisk opposisjon i Venezuela og en president (Edmundo González) som faktisk vant valget i 2024. Det er både et stikk til Donald Trump og en bevisstgjøring om at svaret ligger et helt annet sted enn et militært teater i det karibiske hav.

Det neste spørsmålet er hva fredsprisen har å si for Venezuela? Den kan få stor betydning, eller ingen i det hele tatt.

Nicolás Maduros regime er et klassisk diktatur, men som i veldig stor grad er basert på et system av korrupsjon og hvor regimet deler makt og penger med forskjellige narkotikamafiaer, eksempelvis Tren de Aragua og ELN-geriljaen fra Colombia.

Dette systemet omtales ofte som «El Cartel de Soles». Det er et regime hvor de militære og regjeringspartiet sitter på alle nøkkelposisjoner og hvor alle over et visst nivå må antas å være skyldige i grov kriminalitet.

Det betyr at alle viktige personer i regimet må regne med at de kan stilles for retten hvis opposisjonen skulle lykkes i å ta makten. Opposisjonen og utenlandske observatører har lenge hatt en tanke om at den eneste måten å gjeninnføre demokratiet på er ved et statskupp, dersom noen av de militære bytter side og går over til opposisjonen.

Det var dette som var planen til Donald Trump og opposisjonen i 2019, ifølge John Bolton. Etter at Assad-regimet i Syria kollapset i desember 2024 har mange i Venezuela fattet håp at noe lignende skal skje i Venezuela; at regimet plutselig og uventet skal kollapse.

Norge må nå velge en politikk som støtter et knallhardt politisk, økonomisk og militært press mot regimet i Caracas.

Nicolás Maduro fremstår i de flestes øyne som en klovn og regimet som både tragisk og latterlig på samme tid. Hva er det med dette latterlige regimet som gjør det i stand til å holde ut alle kriser og alt presse innenfra og utenfra?

Svaret på det er en blanding av at alle i regimet er korrupte og avhengige av å holde regimet i live, sammen med den rollen som cubansk etterretning spiller. Maduro-regimet har i mange år brukt cubansk etterretning som kontraspionasje for å oppdage eventuelle illojale militære som kan tenkes å bytte side.

Cubanerne er dyktige, lært opp i en sovjetisk tradisjon og mye vanskeligere å korrumpere enn det venezuelanerne er. Maduro er helt enkelt avhengig av cubanerne for å holde seg ved makten.

Vår konklusjon er at fredsprisen til Maria Corina Machado er vel fortjent. Imidlertid er det vanskelig å vurdere hvor mye det vil ha å si for Venezuela.

Det ene som er sikkert, er at Nicolás Maduro aldri og under noen omstendigheter gir fra seg makten frivillig og at regimet hans aldri og under noen omstendigheter vil tillate frie og rettferdige valg.

Dialog og forhandlinger med regimet, lik de som Norge ledet mellom 2021 og 2024, har ingen mulighet til å lykkes. Det eneste som finnes å forhandle om, er et eksil for Maduro og hans nærmeste den dagen regimet kollapser.

Norge må nå velge en politikk som støtter et knallhardt politisk, økonomisk og militært press mot regimet i Caracas – og i tillegg mot regimet på Cuba. Veien til demokrati og en bedre fremtid for Venezuela går via Machado og den fredelige politiske opposisjonen.

Nobelkomiteen har vist vei. Det beste håpet for Venezuela nå er nettopp «Assad-scenariet»: At et pill råttent regime vil kollapse en dag og at demokratiet kan gjennomføres.