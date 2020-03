Vi befinner oss i en uvant og skremmende situasjon. Alles hverdagsliv og manges arbeidsplasser og næringsvirksomhet er påvirket i kampen mot Covid-19, koronaviruset.

Myndighetene har igangsatt omfattende smittevernstiltak for å bremse spredning, forebygge smitte og spre antall smittede over en periode som ikke overbelaster helsevesenets kapasitet. Ingen vet når epidemitoppen kommer og hvor langvarig dagens unntakstilstand vil være.

(+) Sangen fra balkongene: Vi synger når faren truer, mener forskere

Det vi imidlertid kan fastslå, er at effekten av tiltakene avhenger av at vi utviser solidaritet og ansvar som enkeltpersoner og etterlever strategien og tiltakene helsemyndighetene har initiert.

Så hvordan reagerer vi psykologisk på en slik unntakstilstand, og hvordan kan vi unngå å spenne ben på tiltakenes intensjon?

De siste ukene har vært sjokkartet for mange av oss. Fra å være en virussykdom som for få måneder siden eksisterte i et fjernt verdenshjørne til dagens situasjon med stengte skoler, karantene og permitteringer, har vi ikke bare måttet forholde oss til massive endringer i vårt dagligliv men også en enorm mental omveltning.

Mange opplever redsel og frykt for å bli smittet og for å smitte de vi bryr oss om. I denne sammenheng er frykt nyttig. Frykt er en reaksjon som får oss til å handle for å redusere risiko.

Frykten får oss til å vaske hender. Den får oss til å holde nødvendig avstand til andre. Frykten får oss til å holde oss i hjemmet og redusere smittespredning.

Når så er sagt er veien fra sunn frykt til usunn angst og panikk kort.

Og angst er hverken nyttig eller hensiktsmessig for oss eller for samfunnet. Våre styresmakter oppfordrer til solidaritet.

Et viktig prinsipp i bekjempelsen av viruset. Men angsten er ikke solidarisk av natur. Den får oss til å ta grep som skal sikre overlevelse.

Vår egen overlevelse. I denne tilstanden mister vi kontakten med den rasjonelle delen av hjernen, og vi tar våre valg med kortsiktig horisont.

Angsten har allerede vist sitt ansikt. Den har vist seg i form av hamstring og tomme butikkhyller. I form av fremmedfrykt, børsras og nødtelefoner som har kollapset.

Angsten lokker deg raskt inn i en tilstand der trusselmonitorering og selvbeskyttelse oppleves som de mest fornuftige tiltak.

Og i informasjonsfloden er det lett å glemme at tiltakene er innført for å beskytte de sårbare blant oss. Dersom vi alle handler som om vår egen sykdom og død lurer rundt neste sving, blir vår evne til solidaritet betraktelig utmagret.

Angsten er således en av grøftene som kan spenne ben på tiltakenes intensjon. Den andre grøften er distanse til situasjonen og tiltakene som er iverksatt.

Det er ulike årsaker til at vi distanserer oss fra en utfordrende situasjon.

Én årsak kan være at vi ikke opplever at trusselen angår oss direkte. Eller at hva vi som enkeltpersoner foretar oss ikke har en avgjørende rolle i det store bildet.

En annen årsak til distansering dreier seg om våre psykologiske beskyttelsesmekanismer. I møte med vanskelige situasjoner utenfor vår kontroll, kan mental og følelsesmessig nummenhet og distansering være en måte å beskytte oss selv og håndtere situasjonen på.

Vi forholder oss ikke til alvoret i situasjonen, fordi vi ikke orker å forholde oss til det. På utsiden kan det fremstå som likegyldighet, men mekanismene som driver oss er faktisk det motsatte. Vår emosjonelle kapasitet er sprengt.

Så hva kan vi gjøre for å ikke kjøre oss fast i disse grøftene? Hvordan skal forholde oss på en hensiktsmessig måte til situasjonen?

For det første er det viktig å stadig minne oss på at formålet med tiltakene er å beskytte de sårbare i samfunnet.

For å få til dette kan vi ikke tillate angst og panikk overta vår evne til å tenke rasjonelt og ta kloke valg i tråd med foreliggende kunnskap.

Når det er et voldsomt informasjonstilfang og sterk inngripen i den enkeltes liv, så er det stor sannsynlighet for å feiltolke situasjonen som direkte truende for deg til tross for at du ikke befinner deg i en risikogruppe.

I forlengelsen av denne kognitive fallgruven, er det også nyttig å vite at følelser og handlinger er smittsomme. Positive og negative følelser har en direkte smitteeffekt både på deg og på menneskene rundt deg.

Forskning indikerer faktisk at følelsesmessige tilstander som stress har et betydelig større smittepotensial enn koronaviruset: selv å observere en fremmed og stressaktivert person på et videoopptak kan medføre fysiologisk målbar stressrespons hos observatør.

I nye og uvante situasjoner er det også et velkjent psykologisk fenomen at vi ser til sammenlignbare andre for å vurdere hva vi selv bør og skal gjøre.

Gjenkjennelig for handlende som i foregående uker har endt opp med en vesentlig større beholdning av tørrvarer og toalettpapir, basert på hva andre i butikken handlet.

Tilsvarende vil andre se til deg og hva du foretar deg. Vi skal alle huske at vi er eksempelets makt i følelser og handling, på godt og vondt.

Hjernen vår trives klart best med forutsigbarhet, men vi befinner oss nå i en uforutsigbar situasjon. Da gjør vi gjerne det som føles hensiktsmessig for oss.

Det kan være gjennom distanse, eller det motsatte ved å forsøke å få forutsigbarhet og kontroll gjennom informasjon.

Flere rapporterer om en destruktiv runddans mellom å oppsøke informasjon med påfølgende engstelse, etterfulgt av ytterligere behov for kontroll og informasjon som utløser enda mer engstelse. Kombinert med en tendens til å bli mindre kildekritisk i situasjoner som oppleves truende, er dette en sårbar strategi å velge.

For poenget er at vi har et valg.

Vi kan velge å holde oss tilstrekkelig informert, på hvilke tidspunkt og fra hvilke kilder. Resten bør vi begrense.

Med andre ord la fornuften og ikke følelsene velge hvordan vi tar til oss nødvendig informasjon. I tillegg bør vi lete etter det oppløftende i helhetsbildet.

At tiltakene som er gjennomført i Kina har svært god effekt. At i skrivende stund er godt over 80.000 mennesker på verdensbasis blitt friskmeldt fra koronaviruset.