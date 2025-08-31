Fra boligkrise til havari?

«Hjemme-alene-festen» for tomteeiere og utbyggere har langt på vei styrt Oslos byutvikling, skriver Magnus Boysen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Magnus Boysen. Astrid Sundby

Boligprisene stiger og folk må låne enda mer. Mange har ikke råd. 40–50 prosent av alle husstander i Oslo har ikke inntekt til å kjøpe en toroms leilighet på 45 kvadratmeter. (Boysen, 2025).

I Aftenposten i juli 2024, skriver Einar Lie, professor i økonomisk historie: «Realkostnaden for å skaffe bolig for første gang ligger på et historisk veldig høyt nivå. Dette er så nær man kommer definisjonen på et dysfunksjonelt system.»

«Hjemme-alene-festen» for tomteeiere og utbyggere har langt på vei styrt Oslos byutvikling. Tomteprisene i Oslo har økt med opptil 300 prosent de siste 15 årene fordi de er privateide.

Det bidrar til tomtemangel som bremser bygging av nye boliger. Eiendom Norge og OBOS snakker om krise, mens fortjenestene på tomtesalg er milliarder. I 2007 var tomteprisen 10 prosent av boligprisen, og i dag 30–40 prosent. Usynlig, fordi verken SSB eller Eiendom Norge fører statistikk over tomteprisene.

Utbyggere og toppolitikere påstår at krisen kommer av offentlige krav og saksbehandling. Høyre vil «forenkle kravene» for da vil prisene synke – sier de. Skal vi senke brannkravene? Skal naboer ikke lenger bli varslet? Medvirkning?

Å senke kvalitetskrav vil ikke senke prisene. Dette er avsporinger. Årsaker til høye priser ligger i boligmarkedet selv.

10.000 boliger i Oslo er ferdig regulert, men ikke bygd: Hvorfor? De siste 30 årene er det bygd over 100.000 boliger i Oslo, samtidig er prisene tredoblet i forhold til inntekt. Bra å bygge flere boliger, men det senker ikke boligprisene.

En pådriver for prisstigning er økt lånebehov som igjen skrur prisene opp i budrundene. Stigende boligpris fører igjen til at tomteprisene øker og dermed øker lånebehovet. Denne sirkelen må brytes med annen medisin enn å «bygge mer» eller «forenkle» byggereglene.

Boligprisene er speed for økende fattigdom. Å leie er dyrere enn å kjøpe den samme boligen når det finnes få, rimelige utleieboliger. Tomtepris og utbyggerfortjeneste utgjør opptil halvparten av boligprisen (Moe & Martens, 2021). Det er derfor fullt mulig å bygge billigere boliger og unngå matkøer.

Boligkrisen krever tyngre offentlige grep.

I dagens Oslo er mange folk på boligjakt: Nyetablerte, enslige, folk med vanlig inntekt og studenter. En enslig sykepleier kan kjøpe to av hundre boliger i Oslo.

LOs fagarbeiderindeks viser at single folk i LO-organiserte yrker i Oslo ikke kan kjøpe bolig i det hele tatt. Hva med lærere, hjelpepleiere, bussjåfører og bygningsarbeidere som sørger for at byen fungerer – kan de bo i byen?

10.000 utleieboliger i Oslo er blitt solgt ut siste år. Husbanken varsler om økt antall bostedsløse med barn. I ni år har «Heimstaden» forsøkt å tømme leilighetene i Maridalsveien 128 for beboere, som hele tiden har kjempet for sine hjem.

Eierlinja fra 1948 til 1990 var en av pilarene i etterkrigstidens boligpolitikk: eierskap ga folk trygghet. «Eiermarkedslinja» fra 1990 ble noe annet: borettslagsloven ble endret slik at enkelteier kan selge boligen i borettslag på det «frie» boligmarkedet.

Dette fører til at «stigen trekkes opp» for boligsøkere.

Å skaffe rimelige boliger for alle vil være en viktig satsing for en rødgrønn regjering. LO sier i innspill til Bustadmeldinga: «For LO står det klart at bolig er et grunnleggende velferdsgode og ikke en vare, og at tilstrekkelig boligforsyning og fordeling av boligverdier, må sikres gjennom velferdsstaten. Målet om at alle skal ha et sted å bo er et viktig fundament for den norske samfunnsmodellen».

Boligkrisen krever tyngre offentlige grep. I etterkrigstidens velferdsstat skulle alle ha rett til å bo i en rimelig bolig. Ifølge statsminister Trygve Bratteli skulle «ingen tjene seg rik på andres boligbehov».

Det trengs lovendringer for å regulere tomte- og boligpriser. Det må lovfestes makspris for 20–30 prosent av boliger i nye prosjekter. Kommunen, borettslag og bofellesskap vil da få sjansen til å utvikle rimelige boliger i egen regi for folk flest.

Et bredt utleietilbud med husleier lavere enn «gjengs leie» er helt nødvendig dersom vi skal klare å skape et rettferdig og trygt boligmarked på lengre sikt. LO sier: «Vi skal ikke lenger enn til Danmark for å finne et boligmarked med ca. 20 % ikke-kommersielle boliger, med selvfinansierte alternativer. Boligene er prisregulerte, demokratisk organiserte, og gir leietakere trygghet gjennom livstidskontrakter».

Leieboerforeningen i Oslo har utviklet en modell for leieboersamvirker, som gir samme trygghet som i borettslagene da utleie og rimelig husleie var regulert. Leieboerforeningens modell kan gi leieboliger i stor skala slik som Almenboligene i Danmark.

Svein Tore Bergestuen spør i Dagsavisen 22. august om Støre trenger et prosjekt for å vinne valget. Holder «Stoltenbergeffekten» løpet ut før valgdagen? Er Arbeiderpartiets forslag om 130.000 nye boliger et «valgvinnerprosjekt»?

Forslaget betyr cirka 20.000 boliger i Oslo. I dag er «vinnerne» i boligmarkedet tomteutviklere og DNB. Hvis dette skal bli en vinnersak for folk flest, må Arbeiderpartiet gjennomføre en annen boligpolitikk med lovendringer og Husbankfinansiering av boliger i tredje sektor som sikrer at renholdsarbeideren kan flytte inn.