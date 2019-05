Fotografihus utelukker ikke friområde

Av Agnes Nærland Viljugein, BU-lederkandidat, Gamle Oslo Ap, og Victoria Marie Evensen, leder av byutviklingskomiteen, Oslo Ap

I den nylig utlyste arkitektkonkurransen for Sukkerbiten er Hav Eiendom tydelige på at Sukkerbiten er ideell for et lite, to etasjers kulturbygg omkranset av en flott havnepromenade og et rekreasjonsområde. Det planlegges en 100 meter lang badestrand samt park på mellom Operaen og Sukkerbiten. Påstandene om at området bygges ned og at her kommer kun en betongbygning er både feil og fordummende for debatten.

Sukkerbiten er en del av reguleringsplanen for Bjørvika, som gjennom en lang rekke med politiske vedtak fikk en utbyggingsavtale i 2003. Eiendommen er en del av Hav Eiendoms portefølje og det er Hav Eiendom som har inngått en intensjonsavtale med Fotografihuset.

Utvikler vi kun området med tanke på sommer, sol og utendørsaktivitet er realitetene at aktiviteten vil sentrere seg rundt sommerhalvåret. Vi ønsker at Sukkerbiten skal være full av liv og folk hele året og at det kan skje mye forskjellig her.

Sannheten er at dette både blir et badeområde, et område for utendørsaktivitet og et område for helårsaktivitet gjennom den mest tilgjengelige kulturformen foruten musikk og film, nemlig fotografi. Fotografihuset er for folk flest. Friområdet mellom Operaen og Sukkerbiten er for folk flest. Til glede for Oslos innbyggere, hele året rundt!