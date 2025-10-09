For mange av disse barna finnes ikke «neste år»

Samtidig som du forsøker å bearbeide beskjeden om at du kommer til å miste barnet ditt, begynner en kamp mot et system som du trodde skulle hjelpe deg, skriver Guri Wevelstad. CF-WESENBERG

Tenk deg at barnet ditt skal dø før det rekker å bli voksen. At hver dag, hver time, hvert øyeblikk teller. Og at du likevel blir tvunget til å bruke denne dyrebare tiden på å vente i månedsvis, ja til og med år på at kommunen skal behandle en søknad om hjelp du allerede har krav på.

Dette er virkeligheten for flere av de cirka 8.000 barn i palliasjon og deres familier i Norge. I Løvemammaene, gjennom barnepalliasjonsprosjektet Bære Sammen, bistår vi svært mange av disse familiene.

Når hjelpen uteblir er det ikke bare en praktisk belastning, men det river i stykker familier som allerede lever med det noe av det tyngste et menneske kan bære.

Om forfatteren Guri Wevelstad er styremedlem i Løvemammaene, og prosjektkoordinator for organisasjonens barnepalliasjonsprosjekt, Bære Sammen.

Vi har over lengre tid erfart at altfor mange kommuner opererer med mange måneder, og ofte minst et halvt år på saksbehandlingstiden fra søknaden om nødvendige tjenester sendes inn. Og dersom kommunen gir avslag, kan du ofte legge til like mange måneder for klagebehandlingen i samme kommune.

Deretter kommer gjerne minst 12 måneder hos Statsforvalteren – slik flere av de vi hjelper har opplevd – før saken sendes tilbake til kommunen, som igjen skal behandle den på nytt. Og slik fortsetter runddansen.

Dette kan ta flere år, men disse familiene har ikke år. Dette er barn som skal dø før de får et langt liv.

Mens sakspapirene hoper seg opp i kommunale systemer, kjemper familiene gjennom netter uten søvn, døgn der medisiner og pleie må følges opp minutt for minutt, og hverdager som er en konstant kriseberedskap.

De balanserer mellom å holde liv i barnet sitt, ivareta søsken, beholde jobben sin og håndtere den altoppslukende sorgen over å vite at barnet en dag skal dø. Utmattelsen er total.

For mens saksbehandlingstiden går, er det foreldrene som står i et ufrivillig maraton av pleie, byråkrati og kamp for nødvendige og lovpålagte rettigheter.

Sykehusene redder stadig flere barn, men kommunene svikter.

Norge liker å smykke seg med barnekonvensjonen og prinsippet om barnets beste. Men hva er barnets beste verdt, når syke barn dør før kommunen har klart å fatte et vedtak om nødvendige og lovpålagte helse- og omsorgstjenester?

Sykehusene redder stadig flere barn, men kommunene svikter. Når nødvendig hjelp er fraværende, blir familiene stående alene i en umenneskelig kamp de ikke kan vinne på egen hånd.

Og når familiene til slutt får medhold i sin klage hos Statsforvalteren, ser vi i Løvemammaene altfor ofte at dette ikke betyr noe for kommunens beslutning, grunnet Statsforvalterens manglende sanksjonsmyndighet.

Det haster med endringer. Nok er nok. Vi trenger hurtigspor for barn i palliasjon og Statsforvalteren må få sanksjonsmyndighet ovenfor kommuner som ikke gir lovpålagte tjenester til innbyggerne sine. For mange av disse barna finnes ikke «neste år».