Folkestyret drukner i olje

Norge har 85 oljeplattformer som kan pumpe opp olje og gass i flere tiår til. Spørsmålet er om vi trenger å bygge flere plattformer for å sikre Europas energibehov i fremtiden, skriver Hauk Are Fjeld. Bildet viser det enorme produksjonsskipet «Johan Castberg» under klargjøring på Stord. Skipet er nå i drift i Barentshavet. Silje Katrine Robinson/NTB

Hauk Are Fjeld er statsviter. Foto: Privat

For halvannen uke siden overvar jeg klimaaktivistenes demonstrasjon utenfor Stortinget. Jeg fikk stukket et flygeblad i hånda. Der sto det: «Olje- og gassnæringa sin makt i samfunnet vårt er udemokratisk og farlig».

Har aktivistene et poeng?

Vi vet at fossil energi er hovedårsaken til den globale oppvarmingen, til at Svalbard smelter, at Amazonas brenner og til skogbranner som herjer i Europa.

Derfor burde vi bry oss om hvordan olje- og gasspolitikken blir til. Ikke bare fordi vi er opptatt av klimaendringene, men også fordi dette handler om demokrati.

De fleste tror nok at nordmenn flest støtter industrien, og at den derfor fortsetter som før. Tja.

Hvem vil vel kritisere at vår energi sikrer fred på kontinentet?

En undersøkelse fra Respons Analyse i 2024 viste at 22 prosent av nordmenn mener vi burde stanse olje- og gassletingen. 31 prosent synes at vi burde redusere den. 30 prosent sier vi burde lete like mye som før. 10 prosent ønsker mer leting.

Et flertall ønsker altså å stanse eller redusere letingen.

Likevel gjør politikerne det motsatte. I år åpnet de for mer olje- og gassleting enn noen gang i historien. Samtidig settes det investeringsrekord på sokkelen.

Våre folkevalgte forsvarer selvsagt politikken. De siste årene, etter at Russland invaderte Ukraina og EU strupet Putin sin gass, har norske politikere fortalt at norsk petroleum sikrer Europa energi.

Det er unødvendig å lete etter mer, selv om EU ikke kjøper en kubikkmeter russisk gass.

De færreste våger å stille spørsmål ved påstanden. Hvem vil vel kritisere at vår energi sikrer fred på kontinentet? Eller strøm til fornøyelsesparker i EU mens bombene faller over Ukraina.

Norge har 85 oljeplattformer som kan pumpe opp olje og gass i flere tiår til. Kanskje er det et gode for Europa nå. Det spiller egentlig ingen rolle, for spørsmålet er om vi trenger å bygge flere plattformer for å sikre Europas energibehov i fremtiden.

Så vidt jeg vet har bare én forskningsrapport undersøkt dette. Zero Carbon Analytics har vist at forbruket av gass i EU ligger an til å synke raskt de neste årene.

Faktisk så raskt at landene som EU kjøper gass fra, Norge inkludert, ikke behøver å produsere mer enn de har planlagt allerede.

Det er unødvendig å lete etter mer, selv om EU ikke kjøper en kubikkmeter russisk gass. Årsaken er en storstilt utbygging av fornybar energi i Europa.

Det er påfallende hvor få EU-politikere som ber Norge bygge flere plattformer. Hvis det virkelig var samfunnskritisk, burde de vel mast?

Det som truer sikkerheten i Europa mest på lang sikt, er den globale oppvarmingen. Det vet EU-politikerne. Derfor bygger de ut så mye fornybar energi.

Kanskje vet de også at gass fra Norge kan fortrenge fornybar energi.

Mange norske politikere har hevdet, uten vitenskapelig belegg, at norsk gass erstatter kull i Europa. Gass har lavere utslipp enn kull, så det kan kutte utslipp. En ny rapport som lanseres denne uken, viser imidlertid at dette bare stemmer på kort sikt.

På lang sikt kan norsk gass fortrenge investeringer i fornybar energi på kontinentet. Da kan utslippene øke – og den mer karbonintensive oljen er ikke engang med i beregningen.

Hva ville nordmenn ment, hvis de visste dette?

De ville sannsynligvis ønsket enda mindre leteaktivitet. Fordi nordmenn flest er opptatt av å stanse klimaendringene.

Kanskje er regelbrudd nødvendig, nettopp fordi olje- og gasspolitikken er udemokratisk.

Gruppene som ønsker økt leteaktivitet er imidlertid sterkere enn dem som ønsker mindre. Oljeskattepakken som driver investeringsboomen på sokkelen, ble vedtatt etter stor lobbyvirksomhet.

Equinor har flere hundre kommunikasjonsmedarbeidere som sprer nasjonalromantiske fortellinger om fossil energi, både gjennom skolen, akademia, idrett og norsk kulturliv.

Da Greta Thunberg kom til Norge for å demonstrere sa Sylvi Listhaug at aktivisten burde kastes ut av landet, og Støre mente at aksjonistene brøt spillereglene.

Men kanskje er regelbrudd nødvendig, nettopp fordi olje- og gasspolitikken er udemokratisk.

Det er ikke en aktivistisk påstand. Det er et samfunnsvitenskapelig faktum. Og det burde bry oss alle.

Hvis ikke svikter vi både klimaet og demokratiet.