Fellesskolen – en garanti for like muligheter

Når seksåringene møter skolen for aller første gang, er det avgjørende at starten blir god. Ungene skal møte en hverdag som gir rom for lek og sosialisering, slik at ikke overgangen fra barnehagen blir unødvendig stor.

Skolen skal være en trygg og inspirerende arena der barn opplever mestring, glede og lærelyst fra første dag.

Skolenes landsforbund mener undervisningen i 1. klasse ikke må bli for teoritung. Barn lærer best når de får bruke hele seg – gjennom lek, praktiske aktiviteter og utforskning i naturen.

Fri lek og praktisk læring utvikler både kreativitet, samarbeidsevner og nysgjerrighet. Dette gir et solid grunnlag for den videre skolegangen. Teori må komme i riktig tempo – på barnas premisser.

La oss for all del ikke utsette skolestarterne for et målstyrt testregime, der alle skal testes ved jevne mellomrom – ikke fordi de utvikles bedre av dette, men for å få målbare resultater for rapportering.

La oss heller møte de med god voksentetthet. Klasser med maks 15 elever på småtrinnet, slik at de kan ha mulighet til å bli godt kjent med sine medelever, lærere og andre ansatte. Der det er søkelys på å skape fellesskap gjennom samhandling. Der det er stort rom for praktisk læring, og elevene får bli kjent med lokalsamfunnet sitt gjennom blant annet utflukter og besøk. Der de føler trygghet og tilhørighet.

Skolenes landsforbund skulle helst sett at seksåringene fikk være ett år til i barnehagens trygge verden, og la de begynne på skolen året de blir sju. Ingenting tyder på at utvidelsen med ett ekstra skoleår har ført til mer læring.

Uansett: La de små håpefulle bli møtt med trygghet, samhold, lek, praktisk utfoldelse, gode oppdaterte lærebøker og nok personale til å støtte de gjennom utdanningsløpet.

Den aller beste arenaen for dette er fortsatt fellesskolen, som er en garanti for like muligheter. Styrk fellesskolen!