Historien viser at falsk informasjon sprer seg raskere enn faktasjekker, og at konsekvensene kan være store, skriver Jørgen Raste.
Dilok Klaisataporn / iStockphoto
Debatt
Falsk informasjon: Denne ferdigheten må alle kunne
Skal vi kunne motstå desinformasjon – nå og i fremtiden – må vi trene på å oppdage og håndtere den i praksis.
Ni av ti nordmenn fryktet å bli utsatt for feilinformasjon
i høstens valgkamp, viser en undersøkelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), gjengitt av NRK under valgkampen i år. At folk flest er klar over trusselen, er positivt – men det
holder ikke.
Selv om valgkampen er
over, er det naivt å tro at falsk informasjon og målrettede påvirkningsforsøk
er et forbigående problem. FFI konkluderer i sin
trendstudie av valgpåvirkning i 2023 og 2024 at trusselen er økende.