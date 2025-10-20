Historien viser at falsk informasjon sprer seg raskere enn faktasjekker, og at konsekvensene kan være store, skriver Jørgen Raste.

Debatt

Falsk informasjon: Denne ferdigheten må alle kunne

Skal vi kunne motstå desinformasjon – nå og i fremtiden – må vi trene på å oppdage og håndtere den i praksis.

Jørgen Raste Jørgen Raste Jørgen Raste Seniorkonsulent innen sikkerhetstjenester i Sopra Steria
Publisert
Lesetid: 3 min

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ni av ti nordmenn fryktet å bli utsatt for feilinformasjon i høstens valgkamp, viser en undersøkelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), gjengitt av NRK under valgkampen i år. At folk flest er klar over trusselen, er positivt – men det holder ikke.

Selv om valgkampen er over, er det naivt å tro at falsk informasjon og målrettede påvirkningsforsøk er et forbigående problem. FFI konkluderer i sin trendstudie av valgpåvirkning i 2023 og 2024 at trusselen er økende.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

valgpåvirkning desinformasjon debatt kildekritikk falske nyheter kunstig intelligens sosiale medier
Powered by Labrador CMS