Lederartikkelen 3. mars er en tekst som stort sett går på personangrep på undertegnede og ikke sak.

Teksten er illustrert med et bildet av meg, da jeg i 2016 som innvandrings- og integreringsminister deltok på en «mann-over-bord øvelse» på oppfordring fra mannskapet på redningsskøyta «Peter Henry von Koss».

Les lederen Listhaug svarer på: «Listhaug bruker helst ikke ordene flyktninger eller mennesker»

Dagsavisen hevder at jeg hoppet i sjøen for å «få migrantenes perspektiv på det å bli reddet i Middelhavet». Denne løgnen har blitt gjentatt en rekke ganger etter dette, og nå sist altså i Dagsavisen i 2020.

Redningsselskapets generalsekretær Rikke Lind bekreftet den gang at det var mannskapet på redningsbåten som utfordret meg til å delta i øvelsen, og hun forklarte at dette er noe det er vanlig at de utfordrer politikere til å gjøre. Også statsministeren har gjort det samme.

Videre hevder Dagsavisen at jeg og FrP utnytter den potensielle nye flyktningkrisen som et politisk kort. I tillegg er jeg selve anføreren av kynisme fordi jeg målbærer partiets politikk om at landet må være forberedt og få på plass nødvendige verktøy.

Jeg snakker visstnok helst ikke om mennesker eller flyktninger ifølge venstresidens propagandamaskin Dagsavisen. For noe sludder! Jeg snakker om å hjelpe flest mulig mennesker og ha kontroll på norske grenser.

På grensen mellom Tyrkia og Europa foregår det et maktspill hvor mennesker i en vanskelig situasjon brukes som brikker. Men disse menneskene har ikke krav på beskyttelse i Europa fordi de har oppholdt seg i Tyrkia uten å bli forfulgt.

Mange ønsker seg rett og slett et bedre liv i Europa. Og selv om det er veldig forståelig, er det ikke dette asylsystemet var laget for.

Det finnes bokstavelig talt millioner av mennesker i Afrika, Asia og Midøsten som ønsker seg et bedre liv i Europa. Mener Dagsavisen at vi skal ta imot disse og gi de opphold?

Tross at de ikke har beskyttelsesbehov? Siden Dagsavisen mener vi må gjøre mer og hjelpe flere, hvor mange?

Mener man det er riktig å ta de som har råd til å bruke menneskesmuglere til å komme seg til Europas grenser? Hva men alle millioner mennesker som er flyktninger men som ikke har råd til det? Som sitter i flyktningeleirer og ikke blir vist frem til verdenssamfunnet av TV- kameraer?

Dagsavisen må gjerne fortsette sin naive kampanje om å myke opp innvandringspolitikken mest mulig og ta inn flest mulig flyktninger sammen med sine forbundsfeller på venstresiden. Men som en av Norges mest subsidierte aviser, burde de kostet på seg både en faktasjekk og en analyse av konsekvensene av en slik politikk.

Spørsmålet er hvem som egentlig opptrer kynisk? Er det vi som ønsker kontroll på grensene, og ikke vil at Erdogan skal lykkes med å presse Europa? Eller er det Dagsavisen og andre som ønsker at Norge skal hjelpe noen få heldige utvalgte hit, på bekostning av millioner i nærområdene.

Det er lett å mene at alle som ikke vil åpne grensene er moralsk og etisk underlegne mennesker, men sannheten er at det er vår politikk som vil hjelpe de mange og ikke de få som er resultatet av Dagsavisens linje.