Etter fødselen er det ingen som passer på mor

Det mangler ikke på historier om kvinner som får god oppfølging i svangerskapet og under fødsel. Men så snart barnet er ute, står mange kvinner alene.

Den nybakte moren, med et underliv som gror, et nytt tyngdepunkt i kroppen og en baby som trenger henne døgnet rundt, blir overlatt til seg selv – ofte etter bare noen timer på barsel.

Mange sykehus tilbyr i dag «tidlig hjemreise» fra seks timer etter fødsel. Det presenteres som et frivillig valg. I realiteten er ofte kapasiteten er sprengt. Det er ikke lenger plass nok for kvinnen og den nyfødte til å hvile på egne rom etter fødsel.

Dette er i strid med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO), som slår fast at friske kvinner og nyfødte bør være på sykehus minst 24 timer etter fødsel – blant annet for å sikre god ammeoppstart.

Og tallene går feil vei. I Norge har liggetiden gått ned med 30 prosent siden starten av 2000-tallet, og er nå i snitt litt over to døgn. Samtidig er det dokumentert at andelen barn som fullammes ved fire måneder, er halvert på bare fire år.

Barseltilbudet bygges ned, bit for bit.

I vår nasjonale undersøkelse sier kun tre prosent av jordmødrene at de har et godt nok barseltilbud der de jobber. Kort liggetid til tross, landets kommuner har ikke bygget opp et system for å ta imot disse kvinnene og nyfødte barna.

Kun seks av ti fikk hjemmebesøk av jordmor innen tre døgn etter fødsel i 2024. Det er mor og barn som betaler prisen for kuttene i fødselsomsorgen.

Vi opplever en endring som får konsekvenser. Kvinnene blir eldre, flere har høyere BMI eller bærer på risikofaktorer, og igangsettinger stiger – nå rundt 30 prosent.

Det betyr mer overvåking, flere inngrep, lengre og mer krevende fødselsforløp. Men når barnet er født, får mor stadig mindre oppfølging. Burde det ikke vært motsatt?

Tidligere lå kvinner opptil to uker på barsel. På 90-tallet, var fem-seks dager vanlig. I dag er det ikke uvanlig å være hjemme samme dag som fødselen – uten at helsetjenesten har fulgt med i svingene.

Barseltilbudet bygges ned, bit for bit. For få dager siden så vi planer for nedbygd barseltilbud i Helse Førde. Der vil de samle barseltilbudet for fødende i Helse Førde ved kvinneklinikken på Førde sentralsykehus. De kutter da i barseltilbudet ved sykehusene både i Lærdal og Nordfjord.

Fødselsdepresjon er også et økende problem. En studie fra 2018 viser at forekomsten har nærmest doblet seg siden tidlig 2000-tall. Rundt én av ti kvinner i Norge opplever depressive symptomer i forbindelse med svangerskap og fødsel, mens rundt én av tjue har en mer alvorlig depresjon. En tredjedel starter allerede i svangerskapet.

WHO anbefaler at kvinners psykiske helse følges nøye opp etter fødsel, med spørsmål og bruk av standardiserte verktøy på hver eneste barselkontroll. I Norge finnes ingen slik garanti.

Våre nasjonale retningslinjer for barselomsorgen kommer med en beskrivelse av problemet, men uten noen anbefaling om hvilken oppfølging som bør gjøres når – noe som i praksis betyr at mange går under radaren.

Alle kvinner må screenes for fødselsdepresjon.

Kvinner må selv si ifra. Selv vite hva som er normalt. Selv bestille kontroll. Selv finne hjelp. I en periode der mange føler seg redde, utilstrekkelige, slitne og alene.

Barselkollapsen har en dyr pris. Ammetallene går ned. Sykefraværet øker. Fødselstallene varierer, men går mest ned. Og kvinnene får skylden. Men kanskje ligger svaret et annet sted: I hvordan vi behandler kvinner når de er på sitt mest sårbare.

Hva må til? For det første må barselavdelingene styrkes. Flere sengeplasser og flere jordmødre – både på sykehus og i kommunehelsetjenesten – er helt nødvendig.

Så må vi ta WHO sine anbefalinger på alvor, og sikre at ingen kvinner reiser hjem før både mor og barn er trygge. Alle kvinner må screenes for fødselsdepresjon. Ikke overlates til seg selv.

Noen sier det mangler jordmødre. Vi sier det mangler tiltak og vilje fra helseminister Vestre og regjering til å prioritere og bevare livsviktige kvinnehelsetilbud.